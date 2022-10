Peluang Kemitraan Bonavie, Brand Lokal Body Care yang Gandeng Serial Emily in Paris

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Industri kecantikan saat ini sedang mendulang kesuksesan. Selain make up, kini bisnis perawatan tubuh seperti body lotion kian marak di pasaran, bahkan menjadi produk kecantikan yang diincar banyak orang.

Formula yang dipakai pun beragam dan memiliki bahan yang dikembangkan sehingga produk body lotion yang beredar memiliki keunggulan berbeda-beda.

Adapun, salah satu yang bisa jadi pilihan adalah Bonavie. Kendati pendatang baru di dunia body care, brand lokal ini menghadirkan rangkaian produk dengan konsep Paris, dengan menghadirkan aroma mewah yang diformulasikan oleh para ahli parfum terbaik internasional.

Baca Juga : Peluang Kemitraan Waku Group, Startup Lokal yang Tawarkan All In One Solution Kuliner

Selain itu, Bonavie juga berhasil mencuri perhatian para beauty enthusiast, karena telah menjadi brand lokal perawatan tubuh pertama di Indonesia yang berpartner dengan serial populer Hollywood, Emily in Paris. Lantas, seperti apa brand lokal Bonavie ini? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Profil Brand Lokal Bonavie

Bonavie diambil dari istilah bahasa Perancis Bon A Vie, yang memiliki arti “Good for Life”.

Dilansir dari Linkedin pada Rabu (12/10/2022), diketahui bahwa Bonavie merupakan produk di bawah naungan DECA Group yang berdiri pada Juli 2016, di mana berfokus pada industri kecantikan.

Dengan misi menciptakan produk berkualitas tinggi, membuat Bonavie memproduksi dan memformulasikan parfum Eropa mewah bersama para ahli parfum yang sudah berpengalaman di Laboratorium Perancis. Hal ini, dilakukan agar konsumen mendapatkan hasil kulit maksimal sesuai dengan klaim yang ada.

Bahkan, sejak produknya beredar, Bonavie memang ingin terus mematuhi regulasi keamanan produk. Sehingga, melalui inovasi yang dikeluarkan, mereka lantas memperkuat komitmen brand dengan menerapkan dan mematuhi segala standarisasi dengan adanya sertifikat dari BPOM. Hal ini bertujuan agar produk aman bagi semua gender dan usia bahkan untuk ibu hamil dan menyusui.

Baca Juga : Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Ini Pesan Presiden Joko Widodo

Christabella Chiquita selaku Brand Manager Bonavie Indonesia menyampaikan bahwa dirinya punya mimpi bisa membawa brand lokal ke pasar global.

Sebab sosial media sendiri tidak hanya terkenal di Indonesia tapi juga di seluruh dunia sehingga meski kita berada di Indonesia, memasarkan produk ke seluruh dunia bukanlah hal yang mustahil.

Selain dengan kolaborasi Lily Collins dari Emily in Paris yang dinilai punya kesamaan karakter penuh percaya diri kian memperkokoh identitas brand lewat tagline Bonavie, yaitu Confidence in You. Adanya dukungan partner seperti para beauty influencer juga turut membuat customer semakin dekat dan mengenal sebuah brand Bonavie.

Bonavie Tawarkan Peluang Kemitraan Melalui Reseller

Keberadaan reseller kini menjadi strategi kesuksesan bisnis kecantikan dalam menghadapi persaingan pasar.

Di mana, reseller merupakan salah satu istilah dalam bisnis yang beberapa tahun ini cukup populer, di mana reseller adalah pihak yang menjual kembali barang atau produk dari supplier, tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri atau ditetapkan oleh supplier.

Sebagai produk baru yang mampu mencuri perhatian pasar dengan inovasi dan kualitas terbaik atas produknya, tentu ini menjadi peluang bisnis yang menguntungkan.

Melansir dari Instagram resmi Bonavie, pihaknya kini menawarkan peluang bagi masyarakat yang ingin hasilkan keuntungan dengan menjadi reseller. Bahkan, mitra akan memperoleh beberapa keuntungan, berupa produk gratis, dukungan promosi, gratis pengiriman hingga diskon spesial, di mana mitra harus memenuhi minimal pemesanan sebanyak 12 produk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kemitraan proyek kemitraan pemerintah-swasta kemitraan usaha