Biaya Franchise Es Teh Manis Solo dengan Modal Kecil dan Untung Banyak

Bisnis.com, JAKARTA - Es teh menjadi salah satu minuman legendaris yang banyak diminati dari kalangan muda hingga tua.

Seiring berkembangnya zaman, es teh mengalami kemajuan dengan berbagai inovasi yang ditawarkan melalui aneka ragam menu teh yang bervariasi salah satu nya Es Teh S.O.L.O.

Es teh solo bermula dari tradisi sejak 1968 yang berasal dari kebun teh berkualitas yang dipanen oleh petani-petani terbaik yang menghasilkan kualitas teh yang tidak tertandingi dan terus menguatkan eksistensinya.

Es teh ini berbeda dengan es teh pada umumnya karena mempunyai wangi, sepet, legi, kentel “Wasgitel” yang merupakan salah satu ciri khas dari es teh solo ini. Es teh S.O.L.O hadir untuk konsumen Indonesia dan berkomitmen untuk mengutamakan mutu dan cita rasa dalam tiap tetes tehnya.

Berkolaborasi dengan D.E.S.A sejak tahun 2020 es teh solo ini memiliki varian menu yang teh yang beraneka ragam yaitu:

Es teh coklat original

Ukuran kecil: Rp12.000

Ukuran besar; Rp14.000

Es teh kampoel jeruk

Ukuran kecil: Rp5.000

Ukuran besar: Rp8.000

Es teh lemon

Ukuran kecil: Rp8.000

Ukuran besar: Rp10.000

Es teh milo

Ukuran kecil: Rp12.000

Ukuran besar: Rp14.000

Es teh manis solo

Ukuran kecil: Rp5.000

Ukuran besar: Rp8.000

Es teh tarik

Ukuran kecil: Rp10.000

Ukuran besar: Rp12.000

Es teh blackcurrant

Ukuran kecil: Rp8.000

Ukuran besar: Rp10.000

Es teh susu

Ukuran kecil: Rp10.000

Ukuran besar: Rp12.000

Selain itu, Es teh S.O.L.O ini juga menawarkan paket usaha bagi mitra yang ingin membuka usaha dengan modal yang rendah. Es teh solo menawarkan harga Rp7,1 juta untuk paket usaha teh yang lengkap, All in one sekali bayar langsung bisa berjualan dan ditambah dengan video SOP untuk menjaga citra rasa es teh S.O.L.O.

Dengan harga tersebut, paket usaha yang didapatkan berupa 1 set booth lengkap, box drink jar, Kettle (ceret), teko listrik, timbangan digital, gelas takar, gelas stainless, wadah sedotan, toples, saringan thai tea, spatula kayu, sendok stainless, dll.

Berikut rincian Return Of Investment (ROI) Franchise Es Teh Manis Solo :

Jual

Realistis Optimistis Rata-rata jual/ Hari 60 Cup 110 Cup Rata-rata jual/ Hari Rp6.000 Rp6.000 Jumlah hari dalam satu bulan 30 30 Total Rp10.800.000 Rp19.800.000

Modal Franchise Es Teh Manis Solo

Realistis Optimis Rata-rata jual/ Hari 60 Cup 110 Cup Rata-rata jual/ Porsi Rp3.000 Rp3.000 Jumlah hari dalam satu bulan 30 30 Total Rp5.400.000 Rp9.900.000

Operasional

Realistis Optimis Gaji Karyawan Rp1.500.000 Rp1.500.000 Sewa Lokasi Rp500.000 Rp500.000 Lain-lain (Listrik, Air, Dll) Rp200.000 Rp200.000 Total Rp2.200.000 Rp2.200.000

Kesimpulan

Realistis Optimis Laba Kotor Rp5.400.000 Rp9.900.000 Operasional Rp2.200.000 Rp2.200.000 Total Rp3.200.000 Rp7.700.000

Keuntungan yang didapatkan hingga Rp7,7 juta/bulan dari Es Teh S.O.L.O. Keuntungan tersebut 100% untuk mitra tanpa ada tambahan biaya Royalti Fee ke Management.

