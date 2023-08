Perjalanan Bisnis FamilyMart, Minimarket Terbesar Asal Jepang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – FamilyMart adalah salah satu jaringan waralaba convenience store atau toko serba ada (toserba) yang berasal dari Jepang.

FamilyMart menjual berbagai macam kebutuhan harian seperti makanan ringan, minuman, dan lainnya secara ritel. Jaringan toserba ini telah tersebar di banyak negara, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, China, dan Indonesia.

Dilansir dari situs resminya, FamilyMart sudah berdiri sejak 1978 dengan nama Seiyu Stores, Ltd. Awalnya toko ini dimiliki oleh perusahaan Seiyu, Ltd. Tahun ini pula, Seiyu Stores dibuka dengan sistem waralaba.

Nama Seiyu Stores berubah menjadi FamilyMart mulai 1981, ketika terjadi perubahan kepemilikan dalam perusahaan. Jumlah toserba yang tersebar di Jepang pun semakin banyak.

Pada 1987, perusahaan FamilyMart mulai menjual sahamnya di Bursa Saham Tokyo. Dengan semakin besarnya perusahaan dari saham, FamilyMart mulai menjalin kerja sama dengan negara Asia lain.

FamilyMart membuka cabang luar negeri pertama di Taiwan, dengan mendirikan Taiwan FamilyMart Co., Ltd. pada 1988. Tahun 2002, perusahaan Taiwan mulai menjual sahamnya di GreTai Securities Market (sekarang Taipei Exchange).

Cabang China dibuka pertama kali di Guangzhou pada 2006. Cabang Suzhou dibuka setahun kemudian.

Sambil melakukan ekspansi pasar ke luar negeri, FamilyMart juga memperluas jaringannya di Jepang. Pada 2009, perusahaan mengakuisisi am/pm Japan Co., Ltd., jaringan toserba saingannya.

Dengan penggabungan am/pm, FamilyMart memiliki total 8.700 toko yang tersebar di seluruh Jepang, dilansir dari The Japan Times (6/8/2023).

FamilyMart mengakuisisi saingan ritel lainnya, Cocostore Corp., pada 2015. Tahun berikutnya, perusahaan kembali mengakuisisi UNY Co. Ltd. dan Circle K Sunkus Co. Ltd. Nama kedua perusahaan diubah menjadi FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd. dan FamilyMart Co., Ltd.

Di Indonesia sendiri, FamilyMart memulai bisnisnya dengan PT Fajar Mitra Indah sebagai satu-satunya pemegang lisensi waralaba. FamilyMart Indonesia dibuka pada 2013, dengan persebaran toko di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pada 2020, Itochu Corp membeli mayoritas saham FamilyMart dan menjadi pemilik utama sampai sekarang.

Berdasarkan data perusahaan untuk Juni 2023, jumlah toko FamilyMart mencapai 16 ribu toko di Jepang dan hampir 8 ribu di luar Jepang, sehingga totalnya menjadi 24 ribu toserba.

FamilyMart menjadi perusahaan jaringan toserba terbesar ketiga di seluruh dunia berdasarkan jumlah tokonya, menurut All Top Everything (6/8/2023). FamilyMart berada di bawah 7-Eleven dari Amerika Serikat yang memiliki 78 ribu toko dan Easy Joy dari China yang memiliki 27 ribu toko.

