Daftar 10 Orang Terkaya di Singapura, Ada Pendiri Facebook

Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri dan ketua Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, Li Xiting, masih bertahan menduduki peringkat teratas sebagai orang terkaya di Singapura pada 2023.

Namun, peringkat global Li Xiting dalam daftar orang terkaya di dunia diketahui telah turun dari posisi ke-95 pada tahun 2022 menjadi posisi ke-103 tahun ini.

Melansir Forbes, Senin (14/8/2023), sebanyak 35 warga Singapura masuk dalam daftar orang terkaya, meningkat dari 26 dari tahun 2022. Kekayaan bersih kolektif mereka juga meningkat dari Rp1.632 triliun pada 2022 menjadi Rp1.819 triliun tahun ini.

Selain Li, terdapat sejumlah miliarder Singapura yang berhasil mempertahankan dirinya dalam daftar orang terkaya.

Berikut daftar 10 orang terkaya di Singapura 2023 versi Forbes:

1. Li Xiting – Rp238,6 triliun

Li adalah salah satu pendiri dan ketua pemasok perangkat medis Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics yang berpusat di Shenzhen, China.

Selama pandemi Covid-19, Mindray mendonasikan peralatan medis senilai Rp70,3 miliar ke rumah sakit di daerah yang terkena dampak paling parah seperti Wuhan dan Italia utara.

Dengan total kekayaan Li Xiting sebesar Rp238,6 triliun pada 2023, menempatkannya sebagai orang terkaya nomor satu di Singapura.

2. Robert & Philip Ng – Rp232,5 triliun

Robert dan Philip Ng bersaudara mengelola Far East Organization, perusahaan tanah dan pengembang properti swasta terbesar di Singapura. Grup ini didirikan oleh ayah mereka Ng Teng Fong, yang pindah dari Tiongkok ke Singapura pada tahun 1934 dan kemudian dikenal sebagai "The King of Orchard Road".

Cabang mereka di Hong Kong, Sino Group, dijalankan oleh kakaknya Robert (foto) dan putranya Daryl, sementara Philip mengawasi kepentingan Singapura.

3. Goh Cheng Liang – Rp198,9 triliun

Goh Cheng Liang mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari saham mayoritas di Nippon Paint Holdings Jepang, produsen cat terbesar keempat di dunia. Goh mulai membuat cat di sebuah pabrik kecil di Singapura sebelum dia bermitra dengan Nippon Paint Jepang pada tahun 1962.

Nippon Paint telah bermitra dengan Universitas Tokyo untuk penelitian produk baru yang menawarkan perlindungan terhadap Covid-19.

