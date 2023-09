Peluang Franchise Ramen di Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Ramen adalah salah satu makanan Jepang yang sudah menjadi populer di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri kita dapat dengan mudah menemukan restoran berkonsep Jepang yang menyediakan menu ramen.

Oleh karena itu, franchise ramen bisa menjadi salah satu ide untuk Anda yang berminat untuk membuka franchise makanan.

Berikut adalah beberapa toko ramen di Indonesia beserta biaya franchisenya.

1. Tokyo Ramen

Tokyo Ramen adalah restoran yang menyajikan makanan Jepang dengan cita rasa Indonesia. Rumah makan ramen ini sudah berdiri sejak tahun 2009 dan berasal dari Klaten, Jawa Tengah.

Untuk menjadi mitra franchise Tokyo Ramen, Anda perlu menyiapkan modal mulai dari Rp20 juta. Biaya tersebut sudah termasuk gerobak ramen, peralatan masak lengkap, banner, bahan baku awal (mie dan topping), resep, pelatihan, dan seragam.

Adapun kerjasama ini berlaku selama 5 tahun.

2. Ramen Osaka

Ramen Osaka adalah franchise ramen yang mengusung konsep restoran ramen ala pedagang kaki lima dan menjual produknya dengan harga yang terjangkau.

Jika tertarik untuk menjadi mitra Ramen Osaka, Anda perlu menyiapkan modal investasi sebesar Rp10 juta. Biaya ini sudah termasuk gerobak, training dan pendampingan, supply bahan baku, perlengkapan masak, dan lain-lain.

3. Ramen Level Up

Ramen Level Up adalah restoran ramen dengan resep otentik yang berasal dari Jepang. Jika Anda tertarik untuk menjadi mitra, Ramen Level Up menawarkan beberapa pilihan paket yang bisa Anda pilih, yaitu:

- Paket Jonin

Dengan modal investasi sebesar Rp65 juta, Anda akan memperoleh izin penggunaan brand selama 3 tahun dan peluang memperoleh omzet hingga Rp40 juta per bulan.

- Paket Hokage

Dengan modal investasi sekitar Rp85 juta, Anda dapat balik modal dalam kurun waktu 12 bulan dan berpotensi memperoleh omzet hingga Rp60 juta per bulannya. Anda juga akan memperoleh izin penggunaan brand selama 3 tahun.

- Foodcourt

Dengan modal investasi Rp165 juta, Anda akan mendapat izin penggunaan brand selama 3 tahun dan berpotensi memperoleh omzet hingga Rp100 juta per bulan.

- Ramen Shop

Dengan modal investasi Rp200 juta, Anda akan mendapat izin penggunaan brand selama 3 tahun dan berpotensi memperoleh omzet hingga Rp150 juta per bulan.

- Mini Resto

Dengan modal investasi Rp299 juta, Anda akan mendapat izin penggunaan brand selama 3 tahun dan berpotensi memperoleh omzet hingga Rp200 juta per bulan.

- Resto

Dengan modal investasi Rp499 juta, Anda akan mendapat izin penggunaan brand selama 3 tahun dan berpotensi memperoleh omzet hingga Rp300 juta per bulan. Harga ini juga sudah termasuk pencarian lokasi usaha.

4. Ramen Kokku

Ramen Kokku adalah restoran ramen yang menyediakan berbagai macam menu ramen pilihan. Berbeda dengan restoran lain, Ramen Kokku menerapkan konsep solo dining pada restorannya. Konsep unik ini adalah konsep yang sudah populer di negara Jepang.

Jika tertarik untuk menjadi mitra dari franchise ramen ini, Anda perlu menyiapkan modal sekitar Rp270 juta. Harga ini sudah termasuk perlengkapan, seragam, program promosi, pelatihan, SOP operasional, desain standard Kokku Ramen, dan POS.

Namun, Anda perlu menyiapkan lahan dengan luas paling tingak 80 meter persegi. Lokasi untuk membuka franchise ini beragam, mulai dari mal, rumah sakit, kampus, ruko, bandara, dan office building. (Kresensia Kinanti)

