Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk merupakan sosok jajaran orang terkaya di dunia membagi tips dan kata-kata motivasi kepada masyarakat sukses.

Elon Musk adalah pendiri perusahaan mobil listrik Tesla, CEO dari SpaceX, serta pendiri Boring Company. Sebagai orang yang berhasil pada puncak pencapaian karir, Elon menjadi sosok inspirasi bagi banyak orang.

Dari semua pencapaian yang dimiliki Elon, tentunya tidak terlepas dari proses dan semangat yang diterapkan dalam kehidupannya. Anda bisa belajar banyak atas karir yang dijalani oleh Elon dari awal hingga saat ini.

Dilansir dari Times of India dan BrainyQuote, Kamis (7/3/2024), Elon membagikan beberapa kata motivasi atau quotes yang dianggap tepat dan mampu memotivasi banyak orang.

Simak 10 kata-kata motivasi terbaik dari Elon Musk yaitu:

1. “People work better when they know what the goal is and why. It is important that people look forward to coming to work in the morning and enjoy working.”

Artinya adalah, orang akan bekerja lebih baik bila mereka tahu apa tujuannya dan mengapa. Penting bagi orang-orang dalam menantikan kedatangan di pagi hari dan menikmati pekerjaan. Motivasi ini cocok diterapkan bagi para pekerja, untuk senantiasa bersemangat dalam memulai hari dan pekerjaan.



2. “If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise it is not.”

Artinya, jika Anda bangun di pagi hari dan berpikir masa depan akan lebih baik, itu adalah hari yang cerah. Kalau tidak berpikir seperti itu, maka hal itu tidak akan terjadi. Kata motivasi ini mencerminkan perasaan orang untuk tetap berprasangka baik di setiap harinya.



3. “Life is too short for long term grudges.”

Artinya, hidup ini terlalu singkat untuk dendam jangka panjang. Motivasi ini memiliki pesan makna bahwa dalam menjalani kehidupan, jangan pernah membuang waktu Anda untuk hal yang sia-sia.



4. “I'd rather be optimistic and wrong than pessimistic and right.”

Artinya, saya lebih suka optimis tetapi salah, daripada pesimis tetapi benar. Motivasi ini membuat Anda untuk bersikap optimis dalam segala situasi, daripada bertindak pesimis yang belum tentu terjadi kebenarannya. Pentingya manifesting perkataan dan pikiran yang baik dalam menerapkan segala hal.



5. “Patience is a virtue, and I'm learning patience. It's a tough lesson.”

Artinya, kesabaran adalah suatu kebajikan, dan saya belajar mengenai kesabaran tersebut. Ini adalah pembelajaran yang sulit untuk dilakukan. Motivasi ini mampu menyadarkan semua orang terkait pentingnya menerapkan kesabaran setiap harinya. Walaupun kesabaran merupakan suatu hal yang sulit untuk diterapkan, namun sesuatu yang dihasilkan dari kesabaran memiliki nilai besar dalam kehidupan.



6. “My biggest mistake is probably weighing too much on someone's talent and not someone's personality. I think it matters whether someone has a good heart.”

Artinya, dari kata-kata motivasi di atas mengajarkan Anda untuk selalu memiliki kebaikan hati kepada siapapun, dan tidak boleh menilai orang berdasarkan satu pandangan saja.

7. “Some people don't like change, but you need to embrace it if the alternative is disaster.”

Artinya, beberapa orang tidak menyukai perubahan, tetapi Anda perlu menerima jika alternatif akan menjadi bencana bagi orang yang tidak menyukai perubahan. Motivasi ini memiliki makna bahwa perubahan akan selalu terjadi dalam kehidupan. Segala kesiapan harus dilakukan, supaya Anda tidak terbebani oleh cara alternatif yang sifatnya instan, dan berdampak buruk seterusnya.



8. “I think life on earth must be about more than just solving problems, it's got to be something inspiring, even if it's vicarious.”

Artinya, saya pikir kehidupan di bumi harus lebih dari sekedar memecahkan masalah. Kehidupan di bumi harus menjadi sesuatu yang menginspirasi, bahkan banyak dialami oleh banyak orang. Motivasi ini memiliki makna bahwa semua manusia yang hidup di Bumi, akan melakukan berbagai hal yang sifatnya positif dan menginspirasi satu sama lain. Hidup di Bumi dengan jumlah manusia yang sangat banyak, membuat Anda lebih terbuka untuk berkembang.



9. “I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary.”

Artinya, saya pikir mungkin saja orang biasa memilih menjadi luar biasa. Kata motivasi membangkitkan semangat seseorang untuk terus lebih bekembang, maju, dan berada pada puncak karir yang diinginkan.



10. “When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor.”

Artinya, ketika ada sesuatu yang cukup penting, Anda tetap melakukannya meskipun hal tersebut kemungkinan tidak menguntungkan atau gagal. Makna dari kata motivasi ini adalah memberikan pengingat bagi banyak orang supaya terus mencoba segala sesuatu secara optimal.

Jika sesuatu dijalankan secara optimal akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, jadi cobalah mengusahakan sesuatu secara optimal untuk keberhasilan yang dituju. Serta, jangan pernah takut akan kegagalan yang terjadi dalam kehidupan, karena kegagalan merupakan satu langkah awal dari kesuksesan.

