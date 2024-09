10 Orang Terkaya di Dunia September 2024, Elon Musk Masih Jawara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk masih tetap mempertahankan posisinya sebagai orang terkaya di dunia menurut data Forbes.

Naik turunnya saham-saham teknologi menggeser peringkat 10 besar saham-saham terkaya di dunia, seperti Larry Ellison turun satu tingkat sementara Bill Gates menyalip para pendiri Google.



Selama dua bulan berturut-turut, fluktuasi saham-saham teknologi mengubah peringkat lebih dari separuh sepuluh orang terkaya di dunia.

Hasilnya, CEO Meta Mark Zuckerberg bertukar tempat dengan Larry Ellison untuk kembali menjadi orang terkaya keempat di dunia, Warren Buffett mengungguli salah satu pendiri Google, Larry Page, dan Bill Gates menyalip kedua pendiri Google tersebut untuk menjadi orang terkaya ketujuh di dunia, naik dua tempat dalam sebulan.

Elon Musk mempertahankan posisinya sebagai orang terkaya di dunia, dengan kekayaan sekitar US$243,7 miliar, naik US$3 miliar dari sebulan yang lalu menyusul peningkatan nilai perusahaan roket SpaceX.

Peraih keuntungan terbesar dalam sebulan terakhir adalah Zuckerberg. Kekayaannya meningkat hampir $14 miliar menjadi sekitar $180,5 miliar karena saham Meta Platforms naik 9% selama bulan Agustus.

Keuntungan tersebut membuat dia mengungguli Ketua Oracle Larry Ellison dalam menempatkan CEO Meta sebagai orang terkaya No. 4 di dunia. Dia bertukar tempat dengan Ellison beberapa kali sepanjang tahun sejauh ini.

Pecundang terbesar kelompok elit ini dalam sebulan terakhir adalah pimpinan Amazon Jeff Bezos. Kekayaannya turun $7,8 miliar menjadi $197 miliar karena anjloknya saham Amazon.

Meski mengalami penurunan, Bezos tetap mempertahankan peringkatnya sebagai orang terkaya nomor dua. Namun kesenjangan antara Musk dan Bezos melebar menjadi hampir $47 miliar pada tanggal 1 September, dari hanya di bawah $36 miliar pada awal Agustus.

Gates beralih ke peringkat ke-7 orang terkaya naik dari peringkat ke-9 pada bulan lalu sebagian disebabkan oleh anjloknya harga saham perusahaan induk Google, Alphabet, yang mengurangi kekayaan salah satu pendiri Google, Larry Page dan $6 miliar. Sergey Brin, kini masing-masing berada di peringkat No. 8 dan 9

Jika digabungkan, 10 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan gabungan sebesar $1,66 triliun—sekitar $31 miliar lebih banyak dibandingkan sebulan yang lalu.

Forbes telah melacak miliarder dunia sejak tahun 1987. Pada bulan April kami menemukan 2.781 di antaranya untuk daftar tahunan kami.

Berikut 10 orang terkaya di dunia per 1 September 2024 pukul 12.00 waktu Timur, menurut Forbes. Harga saham berfluktuasi secara rutin, sehingga kekayaan bersih ini dapat berubah setiap hari. Forbes melacak perubahan harian pada daftar miliarder Real Time kami.

1. Elon Musk

2. Jeff Bezos

3. Bernard Arnault

4. Mark Zuckerberg

5. Larry Ellison

6. Warren Buffett

7. Bill Gates

8. Larry Page

9. Sergey Brin

10. Steve Ballmer