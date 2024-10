Pegadaian Sabet 2 Penghargaan Perusahaan Pengembangan Ekosistem Emas Terbaik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih dua penghargaan di ajang Detikcom Awards 2024 yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (17/10/2024).

Kegiatan yang mengambil tema 'Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia' ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

Adapun, 2 penghargaan yang berhasil diraih oleh Pegadaian diantaranya, kategori Inovator Pengembangan Ekosistem Emas, yang diterima langsung oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah.

Pegadaian dinilai sukses menjalankan inovasi dalam pengembangan ekosistem emas yang memberikan kontribusi dalam menopang stabilitas ekonomi di Indonesia, sebagai langkah untuk mewujudkan visi Pegadaian untuk menjadi Leader in Gold Ecosystem.

Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan meraih penghargaan sebagai Tokoh Pendukung Inklusivitas Keuangan, yang dinilai progresif dalam menghadirkan inovasi dan solusi hingga mewujudkan kemandirian masyarakat termasuk dalam berwirausaha.

Damar pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian Pegadaian hingga saat ini, terutama Insan Pegadaian yang telah luar biasa berkontribusi terhadap perusahaan.

“Penghargaan ini tentu sejalan dengan visi misi perusahaan untuk menjadi Leader in Gold Ecosystem,” ungkap Damar dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).

Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, Pegadaian aktif mendukung keuangan yang inklusif bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mengembangkan bisnisnya dalam membangun ekosistem emas, Pegadaian menghadirkan berbagai produk investasi emas bagi masyarakat, sebut saja produk Cicil Emas, Arisan Emas, hingga Tabungan Emas Pegadaian yang dapat diakses tidak hanya melalui outlet, namun juga melalui aplikasi Pegadaian Digital.

Tercatat hingga 30 September 2024 Pegadaian telah memiliki nasabah Tabungan Emas hingga 3,2 juta, dan saldo titipan Tabungan Emas sebesar 9,3 ton.

Melalui 4092 outlet yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta didukung oleh lebih dari 240 ribu Agen Hebat Pegadaian dan pengembangan digitalisasi melalui Pegadaian Digital, Pegadaian telah memberikan manfaat bagi lebih dari 24 juta nasabah. Tidak tanggung-tanggung, hingga 31 Agustus 2024 Pegadaian telah mencetak outstanding loan sebesar Rp. 81,846 Triliun, tumbuh 25,8% secara yoy, serta kenaikan aset sebesar Rp 98,935 triliun hingga akhir Agustus 2024, yang turut mendukung catatan positif perusahaan.

“Pegadaian senantiasa menjalankan peran sebagai perusahaan jasa keuangan yang terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional dengan mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan,” tambah Damar.