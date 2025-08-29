Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komunikasi Komunitas Salah Satu Strategi Jalin Relasi Bisnis

Komunitas otomotif di Indonesia berperan penting dalam membentuk preferensi pasar dan menjalin relasi bisnis. Melalui interaksi komunitas, pelaku industri dapat menciptakan produk yang bermanfaat dan membangun kepercayaan.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 18:30
Share
Komunikasi komunitas
Komunikasi komunitas

Bisnis.com, JAKARTA - Mencari dan menjalin relasi bisnis bisa dilakukan dengan banyak cara.

Mulai dari memperluas pergaulan, hingga komunikasi dalam sebuah komunitas.

Di Indonesia, komunitas otomotif memiliki peran penting bukan hanya dalam menjaga eksistensi kendaraan klasik atau modifikasi, tetapi juga dalam memengaruhi arah pasar.

Melalui pertemuan, diskusi, dan berbagai kegiatan, mereka ikut membentuk preferensi konsumen. Fakta ini membuat pelaku industri kerap memanfaatkan ruang interaksi untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif.

Tujuannya sederhana, yakni menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya hadir di etalase, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi pemakainya.

Selain itu, komunitas juga kerap menjadi sarana edukasi publik mengenai perawatan kendaraan. Misalnya, bagaimana teknik pengecatan yang baik dapat memperpanjang usia pakai sebuah kendaraan, atau bagaimana penggunaan produk tertentu mampu menjaga kualitas dan performa.

Baca Juga

Pengetahuan semacam ini memberi dampak berantai, tidak hanya pada para anggota komunitas, tetapi juga pada masyarakat umum yang mengakses informasi mereka.

Keterlibatan langsung pelaku industri dalam forum komunitas memungkinkan terbangunnya kepercayaan yang lebih solid.

Bukan hanya relasi bisnis, melainkan juga hubungan emosional yang terjalin karena ada ruang untuk mendengar dan berdialog. Inilah alasan mengapa banyak perusahaan memilih mendekatkan diri melalui kegiatan yang bersifat informal, namun bernilai strategis dalam jangka panjang.

Direktur Penta Prima, Agus Santosa, menjelaskan bahwa komunikasi langsung dengan komunitas menjadi kunci lahirnya inovasi produk.

“Kami tidak ingin produk hanya berhenti di rak toko. Yang terpenting adalah bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh konsumen akhir. Karena itu, kami libatkan bengkel dan komunitas mobil klasik agar produk benar-benar menjawab kebutuhan mereka,” ungkapnya yang menggelar acara “Nongkrong Yuk!” di Yogyakarta.

Kegiatan ini menjadi forum interaktif antara Penta Prima dengan pemilik bengkel, pengusaha toko cat, hingga komunitas otomotif di Jawa Tengah dan sekitarnya. Lebih dari 60 peserta hadir dan menjadikan suasana berlangsung akrab.

Dalam kesempatan itu, Penta Prima juga memperkenalkan berbagai produk cat kendaraan, termasuk relaunching Penta Aerosol yang kini hadir dalam ukuran 400 ml dengan nozzle dua arah.

Dia mengatakan dalam sebuah komunitas, produsen tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga membangun sinergi strategis dengan pelaku industri otomotif.

Dengan jaringan cabang di Semarang, Solo, dan Yogyakarta, brand ini optimistis memperluas jangkauan sekaligus memperkuat reputasinya di pasar cat kendaraan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
2 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
6 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki

Beli 5 Hal Ini Agar Lebih Bahagia, Saran dari Robert Kiyosaki

Kelas Bisnis Interaktif di Pesta Rakyat 2025

Kelas Bisnis Interaktif di Pesta Rakyat 2025

Ini 5 Tahapan Memulai Bisnis Skincare

Ini 5 Tahapan Memulai Bisnis Skincare

Tips Membangun Bisnis Bareng Pasangan, Agar Cuan dan Makin Mesra

Tips Membangun Bisnis Bareng Pasangan, Agar Cuan dan Makin Mesra

Lapangan Kerja Seret, Coba Jadi Solopreneur!

Lapangan Kerja Seret, Coba Jadi Solopreneur!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Komunikasi Komunitas Salah Satu Strategi Jalin Relasi Bisnis
Tips Bisnis
29 Agt 2025 | 18:30 WIB

Komunikasi Komunitas Salah Satu Strategi Jalin Relasi Bisnis

Perjalanan Bisnis Mario Minardi, Brand Sepatu Kolaborasi Indonesia-Italia
Manajemen
27 Agt 2025 | 14:50 WIB

Perjalanan Bisnis Mario Minardi, Brand Sepatu Kolaborasi Indonesia-Italia

Raup Peluang Cuan dari Jualan Snack Ayam Khas Taiwan, Modal Mulai Rp3 Jutaan
Peluang Bisnis
27 Agt 2025 | 12:45 WIB

Raup Peluang Cuan dari Jualan Snack Ayam Khas Taiwan, Modal Mulai Rp3 Jutaan

Intip Kekayaan Legenda Tenis Roger Federer Resmi Jadi Atlet Triliuner ke-7 Sepanjang Sejarah
Tokoh Bisnis
27 Agt 2025 | 09:17 WIB

Intip Kekayaan Legenda Tenis Roger Federer Resmi Jadi Atlet Triliuner ke-7 Sepanjang Sejarah

Ini 5 Pekerjaan Aneh Tapi Gajinya Ternyata Sangat Tinggi
Manajemen
26 Agt 2025 | 16:51 WIB

Ini 5 Pekerjaan Aneh Tapi Gajinya Ternyata Sangat Tinggi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan

Robert Kiyosaki Ungkap Alasan Orang Kerja Seumur Hidup tapi Tetap Pas-pasan

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Tahapan Memulai Bisnis Restoran, Agar Tidak Gulung Tikar di Tengah Jalan

Bukan Suplemen atau Pola Hidup Sehat, Ini Rahasia Panjang Umur Menurut Bryan Johnson

Bukan Suplemen atau Pola Hidup Sehat, Ini Rahasia Panjang Umur Menurut Bryan Johnson

Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Kekayaan Phil Knight, Founder Nike yang Donasi US$2 Miliar Menembus Rekor untuk Pendidikan dan Riset Kanker

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Tips untuk Brand Lokal Hadapi Tantangan Oversupply

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler