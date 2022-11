Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Director of eCentrix Agung Susanto menyoroti tiga poin penting bagi perusahaan dalam membangun customer engagement.

Pertama adalah seperti apa suara konsumen. Kedua, customer engagement sebetulnya hadir di setiap proses komunikasi merek dengan konsumen. Ketiga, customer engagement ini soal proses dan people. Tidak sekadar teknologi yang canggih, tetapi membutuhkan proses dan people yang tepat dalam menjawab customer journey.

“Konsumen adalah aset bagi perusahaan yang harus dijaga. Bicara customer engagement, erat hubungannya dengan loyalitas konsumen. Untuk itu, loyalitas dan retensi konsumen harus dijaga. Kondisi ini yang melatarbelakangi kami menggelar CESS 2022 untuk para perusahaan di berbagai industri, baik perusahaan dengan model bisnis business to consumer (B2C) maupun business to business (B2B),” papar Agung di sela acara Customer Engagement Strategies Summit 2022, Jakarta (10/11/2022).

Acara yang mengangkat tema How Everything Changed and What's Coming Next?. Digelar untuk merespons perubahan pola perilaku konsumen di era pascapandemi, ajang ini menghadirkan para pembicara dari dalam dan luar negeri yang sukses menerapkan strategi customer engagement.

“Para pelaku bisnis kini dihadapi dengan tantangan yang tidak mudah. Setelah diterpa pandemic COVID-19, kini kita diterpa isu pelemahan ekonomi. Kondisi ini pun melahirkan tantangan bagi perusahaan dalam menjaga retensi dan loyalitas konsumen,” ujar Agung.

Customer Event Strategies Summit (CESS) 2022 menyoroti keterikatan emosional yang dialami oleh pelanggan terhadap suatu brand, keterikatan terjadi melalui kepuasan, loyalitas, dan keterkaitan brand untuk dapat menarik perhatian pelanggan.

“CESS 2022 merupakan seri kedua dari event yang kami gelar bekerja sama dengan Bridge Academy sejak yang pertama kami gelar pada tahun 2019. Tahun ini kami berhasil melampaui target peserta yang mencapai lebih dari 400 orang,” ujar Wayan Eka Nugraha, CEO of eCentrix.

“Mudah-mudahan, tahun depan kami kembali menginisiasi event-event sejenis untuk mewadahi kebutuhan para pelaku industri,” tutup Wayan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : tips bisnis konsumen