3 Elemen Kunci Agar Bisnis Bertahan dan Tetap Cuan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Selain menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan pasar, ada beberapa elemen penting untuk terus mempertahankan bisnis. Pasalnya, dibanding memulai, nyatanya mempertahankan dan mengembangkan bisnis terasa jauh lebih sulit.

Apalagi, kini persaingan bisnis akan kian lama kian ketat, di mana kompetitor baru terus bermunculan.

Melansir dari Entrepreneur berikut elemen penting yang wajib dijalankan oleh pebisnis. Simak ulasannya.

1. Perkuat bisnis dengan data

Bagi banyak bisnis, kesuksesan dimulai melalui pengembangan budaya data centric, baik secara internal maupun eksternal. Untuk membangun operasi bisnis yang benar-benar sukses, Anda perlu tahu bahwa Anda akan dapat mengukur bisnis Anda secara akurat.

Selain memahami indikator kinerja utama (KPI), Anda juga harus membuat keputusan berdasarkan data yang baik dan berkualitas. Pasalnya, dengan kekuatan dan kejelasan data menjadikan hal itu sangat penting dalam membuat penilaian bisnis yang tepat.

Baca Juga : Tips Bisnis Jastip dari Luar Negeri, Supaya Banyak Peminat

2. Fleksibilitas

Karakteristik lain yang sangat penting dari perusahaan yang baru dirintis adalah fleksibilitas. Agar bisnis dapat berjalan, orang harus mampu mengubah, mengelola, dan beradaptasi dengan banyak tantangan tak terelakkan yang muncul di sepanjang jalan.

Misalnya, suatu ide hanya bertahan pada beberapa saat atau dan beberapa produk yang lainnya menjadi bahan percobaan.

Baca Juga : Tips Bisnis Kuliner: Hijoo Salad Tawarkan Makan Sayur dengan Cara Nikmat

Bagaimanapun, fleksibilitas adalah yang harus menjadi inti dari perusahaan Anda dan merupakan kunci untuk umur panjang.

3. Pilih orang yang tepat

Terakhir, agar sebuah bisnis berjalan dengan sukses, maka Anda harus memiliki orang yang tepat dalam peran yang tepat pada waktu yang tepat atau biasa disebut dengan istilah the right man on the right place

Untuk sebuah perusahaan yang sedang berkembang, tidak ada yang dapat memperlambat sebuah bisnis selain melibatkan orang yang salah.

Adapun, hal yang membuat Anda harus, karena di Penting untuk mempertimbangkan secara cermat apakah orang yang Anda pekerjakan membawa kekuatan dan pengetahuan yang tidak Anda miliki atau tidak.

Penting juga untuk dari awal menilai visi misi, frekuensi hingga prinsip nilai bisnis yang sama. Sebab, di tiap hubungan kerja pasti akan ada pasang dan surut, di mana terkadang aka nada tim yang melakukan pekerjaan lebih banyak, dan di lain waktu, tim lain melakukan lebih pekerjaan yang lebih banyak. Semua ini tentang sinergi dan kolaborasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News