Deretan Orang Terkaya yang Lahir di Tahun Kelinci Air, Ada Rusdi Kirana

Bisnis.com, JAKARTA - Ada sederet orang terkaya yang lahir di tahun kelinci air, di mana tahun ini sering dinilai sebagai bentuk kedamaian, dan kemakmuran.

Melansir dari China Highlight, tahun kelinci air dimulai pada 22 Januari 2023 yang bertepatan dengan Imlek sampai pada 9 Februari 2024.

Dalam budaya Tionghoa, tahun kelinci memiliki karakteristik unik yaitu menunggu saat yang tepat dan kemudian beraksi. Lebih dari hewan zodiak lainnya, kelinci melambangkan keberuntungan.

Bahkan, Study CLI disebutkan bahwa tahun kelinci dengan elemen air yang jika dimiliki seseorang dapat membuat cepat kaya raya dan paling banyak mencetak orang sukses karena punya keberuntungan yang bagus.

Lantas, siapa saja sosok orang terkaya yang lahir di tahun kelinci air ini tepatnya pada tahun 1963? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

1. Rusdi Kirana

Rusdi Kirana merupakan pendiri Lion Air dan beberapa maskapai penerbangan lainnya seperti Wings Air, Batik Air, Thai Lion Air, Malindo Air, dan Lion Bizjet.

Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 17 Agustus 1963 ini punya peran aktif dalam arah strategis jangka panjang Lion Group.

Sebelum menjadi sesukses sekarang, Rusdi saat remaja, sempat melakoni profesi sebagai penjual mesin tik 'Brother' Amerika. Adapun, kesuksesannya ini dia raih, bermula ketika Rusdi mulai menjalankan bisnis agen perjalanan bersama sang kakak, yaitu Kusnan Kirana pada 1981.

Kini, dirinya terus memperluas jaringan usahanya, Lion Air Group pun memiliki bisnis ekspedisi yang bernama Lion Parcel yang didirikan sejak 14 Februari 2013 guna melayani first, middle, dan last mile baik untuk pengiriman domestik maupun internasional serta bisnis perhotelan Lion Hotel & Plaza yang berlokasi di Manado.

Tak heran, apabila pada 2019 hingga 2020, nama Rusdi Kirana menduduki peringkat ke-38 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Bahkan, menurut data Forbes tahun 2019, kekayaan Rusdi Kirana ditaksir mencapai US$835 juta atau sekitar Rp12,9 triliun.

2. Brad Pitt

Brad Pitt lahir pada18 Desember 1963 di Shawnee, Oklahoma. Pria kelahiran Amerika tersebut, menurut Celebrity Net Worth, pada Januari 2023, kekayaan bersih Brad Pitt senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,6 triliun, tak heran jika dia menjadi salah satu aktor terkaya di dunia.

Pitt memulai karir aktingnya pada tahun 1987 ketika dia memiliki peran kecil dalam film seperti 'Less Than Zero', 'No Way Out', dan 'No Man's Land'. Lalu, selama beberapa tahun berikutnya, Pitt membuktikan keseriusannya hingga akhirnya bisa tampil di banyak film sukses.

Dengan harta kekayaannya, Brad Pitt dan rekannya menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli kapal pesiar. Mereka mengeluarkan tambahan US$200.000 atau setara dengan Rp3 miliar hanya untuk mendekorasi super-yacht.

Brad Pitt adalah seorang yang dermawan. Bersama mantan istrinya Angelina Jolie, mereka telah menyumbangkan sejumlah besar uang sepanjang karier mereka ke berbagai organisasi amal di seluruh dunia. Misalnya dengan menyumbangkan US$1 juta atau setara dengan Rp15 miliar kepada kelompok tanggap darurat Haiti, Doctors Without Borders.

3. Laurene Powell Jobs

Istri mendiang Steve Jobs, Laurene Powell Jobs lahir pada 6 November 1963, di mana kini menjadi salah satu wanita terkaya di dunia.

Berdasarkan Bloomberg, Selasa (3/1/2023) dirinya menempati posisi ke orang terkaya ke-147 dengan harta kekayaan mencapai US$12,1 miliar atau setara dengan Rp188 triliun dengan banyak investasi di The Atlantic, ProPublica, Axios, dan The Athletic, dan menjadi salah satu investor wanita terbesar di NBA, Laurene juga berinvestasi secara besar-besaran di real estate.

Adapun, pertemuannya bersama Steve Jobs ketika Laurene kembali meneruskan pendidikan masternya di Stanford Graduate School of Business bersamaan dengan Steve Jobs yang kala itu akan memberikan kuliah "View from the Top" di Sekolah Bisnis Stanford.

Saat ini, Lauerene menjadi pendiri dan memimpin perusahaan investasi bernama Emerson Collective, di mana investasinya berfokus pada lingkungan, pendidikan, media serta kesehatan.

