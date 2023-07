10 Contoh Iklan Produk Simple dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

Bisnis.com, JAKARTA - Anda memiliki brand makanan dan memerlukan contoh iklan produk sebagai sumber referensi? Artikel ini akan memberikan beberapa contoh iklan berbahasa Indonesia dan Inggris yang menarik. Iklan digunakan oleh suatu brand untuk mempromosikan produknya supaya dikenal dan diminati oleh masyarakat.

Ketika membuat iklan, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian. Agar bisa membuat iklan makanan untuk produk sendiri, mari simak tips dan contoh iklan produk makanan yang dapat dijadikan sebagai menjadi referensi.

5 Tips Membuat Iklan Produk

Saat membuat iklan produk makanan, Anda harus membuat tulisan dan desain yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Iklan yang simpel dan menarik akan lebih mudah melekat di dalam pikiran khalayak. Inilah 5 tips membuat iklan supaya produk Anda berhasil menggaet masyarakat luas.

Buat slogan

Slogan harus dibuat dengan kalimat pendek yang namun mudah diingat. Tujuannya agar masyarakat merasa tertarik dan berhasil terbujuk untuk melakukan sesuatu.

Contoh iklan produk makanan yang menggunakan slogan salah satunya yakni KFC. Slogannya yang berbunyi “Finger Liclin’ Good” mengirim pesan kepada khalayak bahwa produknya sangat enak hingga pembeli rela menjilati jari tangan untuk merasakan kelezatan produknya.

Perhatikan desain dengan detail

Penggunaan warna, logo produk, gaya penulisan, dan lain-lain mencakup aspek penting dari desain yang mesti diperhatikan. Secara visual, desain menarik dan konsisten bisa menjadi karakteristik dari brand sehingga khalayak bisa mudah mengenalinya. Salah satunya iklan milik Gojek yang identik dengan warna hijau dan font tulisannya yang khas.

Berikan penawaran terbaik

Iklan produk makanan dan minuman biasanya menerapkan tips ini. Hal ini mampu menarik konsumen sebab sebagian besar konsumen senang dengan adanya penawaran menarik. Berbagai tawaran yang bisa Anda coba, diantaranya seperti buy one get one, gratis ongkir, cashback, atau penawaran menarik lainnya.

Gunakan bahasa persuasif

Tips membuat iklan produk yang simpel dan menarik berikutnya adalah menggunakan bahasa persuasif. Maka dari itu, pastikan gunakan bahasa yang persuasif atau bahasa yang sifatnya mengajak dan membujuk konsumen supaya membeli produk yang sedang diiklankan.

Peran copywriting sangat besar dalam membuat kalimat persuasif yang tepat supaya calon konsumen dapat tertarik untuk membeli. Berikut ini contoh iklan produk makanan kucing yang menerapkan copywriting menarik “Beri kucing Anda Whiskas lezat dan bernutrisi. Temukan lebih banyak panduan memberi makan, penuhi mereka dengan makanan lezat dan bernutrisi”

Tambah hashtag yang relevan

Iklan biasanya disebarluaskan melalui media sosial, maka dari itu Anda perlu gunakan hashtag yang relevan supaya jangkauan produk menjadi lebih luas. Dengan demikian, brand Anda dapat dikenal oleh masyarakat luas.

5 Contoh Iklan Produk Simple Bahasa Indonesia

Berikut ini contoh iklan produk menarik dan simpel yang dapat dijadikan sebagai referensi oleh Anda. Salah satu diantaranya berasal dari brand yang sudah tidak asing didengar yaitu iklan dari KFC yang menawarkan produknya berupa ayam goreng.

Contoh iklan produk KFC

Sumber : pinterest

Pada contoh iklan produk makanan di atas, KFC menawarkan keunggulan produk Zuper Krunch yang terbuat dari 100% ayam utuh dan dijual dengan harga murah mulai dari Rp 20.000 saja. Iklan tersebut menampilkan keunggulan produknya disertai dengan slogan “Kriuknya berasa banget!”

Contoh gambar iklan produk Ayam Geprek Kang Dadang

Sumber : pinterest

Iklan di atas menawarkan produk makanan berupa ayam geprek. Geprek identik dengan rasanya yang pedas. Dengan slogan “Pedesnya nendang” akan mengundang minat penggemar pedas agar membeli produk tersebut. Merah sebagai warna latar sangat cocok dengan identitas pedas itu sendiri.

Contoh gambar iklan produk Resto Mie Goreng

Sumber : pinterest

Contoh iklan produk makanan di atas juga menampilkan slogan yang bisa menggaet konsumen dengan kalimat “Yakin nih, ga mau nyobain?”. Ada pula penawaran yang diberikan yakni buy 1 get 1 free. Berkat kehadiran slogan dan penawaran menarik, masyarakat yang membacanya akan mempertimbangkan agar bisa membeli produk tersebut.

Contoh gambar iklan produk Makaroni Uptown Spicy

Sumber : pinterest

Contoh iklan produk makanan di atas memberikan penawaran terbaik, slogan, dan kombinasi warna yang tepat. Penawaran yang diberikan yakni adanya potongan 30% dari harga sebenarnya. Slogan “Rasakan sensasi pedas membara” sangat cocok dengan detail gambar disana yakni gambar api yang mengelilingi semangkuk dari produk yang sedang ditawarkan.

Contoh gambar iklan produk Pempek

Sumber : pinterest

Iklan produk pempek di atas juga menggunakan penawaran dan slogan untuk menarik minat calon konsumen.

5 Contoh Iklan Produk Dalam Bahasa Inggris

Tidak jauh berbeda dengan iklan sebelumnya, contoh di bawah ini merupakan contoh iklan produk makanan menggunakan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa dapat disesuaikan dengan target market dari suatu brand. Berikut ini contoh iklannya.

Contoh gambar iklan produk Pizza Hut

Sumber : pinterest

Berdasarkan iklan di atas, Pizza Hut menawarkan 3 rasa baru dari produknya. Perbedaan rasa tersebut dijelaskan menggunakan bahasa Inggris. Penggunaan logonya pun sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat.

Contoh gambar iklan produk Donat

Sumber : pinterest

Donut menjadi salah satu camilan manis nan berwarna-warni yang disukai oleh masyarakat. Penawaran beli 6 donat gratis 2 donat tentu mampu menarik minat konsumen agar berbondong-melakukan pembelian.

Contoh gambar iklan produk Mie

Sumber : pinterest

Terlihat slogan dari produk mie nyemek tersebut yakni “Instant noodle next level” yang artinya mie ini lebih menarik dan berbeda dari mie yang biasanya.

Contoh gambar iklan produk Makaron

Sumber : pinterest

Makanan manis selain donat yaitu makaron. Terdapat slogan dari produk ini “Macarons are small and colorful round biscuit with extraordinary taste”. Dengan begitu, khalayak dapat mengartikan produk tersebut sebagai biskuit kecil berwarna warni dengan rasa yang luar biasa. Dengan penggunaan copywriting yang tepat ini bisa memberi informasi kepada khalayak sekaligus menarik minat untuk membelinya.

Contoh gambar iklan produk Pringles

Sumber : pinterest

Pringles merupakan produk makanan ringan berupa keripik kentang yang mudah ditemukan di Supermarket. Slogannya yaitu “Once you pop, you can’t stop”. Secara tidak langsung, iklan tersebut memberi informasi beragam rasa dari pringles, salah satunya yang ada di gambar tersebut yaitu rasa original.

Demikian contoh iklan produk makanan beserta gambarnya yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Untuk bisa membuat iklan dari produk sendiri, Anda perlu menerapkan tips-tips yang telah dijelaskan sebelumnya.

