Kisah Sukses Budi Purnomo Hadisurjo Besarkan Optik Melawai

Bisnis.com, JAKARTA – Keberuntungan dan waktu yang tepat adalah dua hal penting dalam keberhasilan sebuah bisnis.

Itulah yang dialami oleh Budi Purnomo Hadisurjo yang sukses mengembangkan Optik Melawai hingga dikenal seperti sekarang ini.

Selama bertahun-tahun bersama dengan dedikasi, keuletan, kerja keras dan ketabahan yang luar biasa, Budi berhasil membawa Optik Melawai meraih kesuksesan yang luar biasa.

Melawai, sebuah nama yang konon dikatakan dapat membangkitkan ketelitian, kecermatan dan kemampuan beradaptasi.

Didirikan oleh Budi Purnomo Hadisurjo pada tahun 1981, nama Optik Melawai diambil dari nama jalan tempat perusahaan ini berdiri di Melawai, Jakarta Selatan.

Dengan dedikasi, kegigihan, kerja keras, dan berbagai gebrakan selama bertahun – tahun, Optik Melawai yang merupakan bisnis keluarga telah mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dan membuatnya menjadi sebuah nama yang terkenal di seluruh Indonesia.

Sejak awal, Optik Melawai telah menjadi yang terdepan di industri ini. Di tengah-tengah toko optik yang sudah usang dan tradisional, toko ini berani tampil beda.

Optik Melawai telah menetapkan standar untuk toko kacamata sejak lama. Perusahaan ini memperkenalkan banyak hal baru pada konsep toko optik. Salah satunya, Optik Melawai adalah yang pertama kali membuka toko optik di dalam mal pada saat toko kacamata masih belum populer.

Pada tahun 1989, Optik Melawai hanya memiliki 18 toko. Perusahaan ini dengan cepat berkembang, bahkan membuka toko grosir kacamata bernama Visculo Optical Supply.

Kini, terdapat lebih dari 300 toko ritel Optik Melawai di seluruh Indonesia. Optik Melawai juga memiliki lebih dari 600 karyawan di kantor pusatnya dan terus memuaskan konsumennya dengan berbagai macam produk berkualitas tinggi, layanan yang unggul dan harga yang transparan.

Perusahaan optik ternama ini juga mengoperasikan laboratorium Rx-nya sendiri, yang memungkinkannya untuk membuat lensa khusus langsung di tokonya, sehingga memberikan perputaran yang cepat bagi para pelanggannya.

Di era perkembangan teknologi saat ini, Optik Melawai berusaha untuk menyediakan fasilitas virtual try-on dimana konsumen dapat mencoba produk eyewear mereka tanpa harus pergi ke toko.

Optik Melawai juga bekerja sama dengan konsultan teknologi dalam menggunakan artificial intelligence (AI) untuk berinteraksi secara lebih dekat dengan konsumen. Kedepannya, Optik Melawai juga merencanakan menggunakan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan sumber produk maupun pendistribusian mereka.

Namun, untuk mempertahankan keunggulannya di pasar yang sudah jenuh, jelas bahwa Optik Melawai tidak bisa melakukannya sendiri. Perusahaan yang dikelola oleh keluarga ini bergantung pada mitra bisnis dan pemasok utama untuk berkembang, memenuhi permintaan pasar, dan melayani pelanggannya secara optimal.

Selain itu, para pemasok juga memberikan pengetahuan produk yang relevan dan praktik terbaik kepada Optik Melawai untuk disalurkan kepada para karyawannya. Pendidikan berkelanjutan ini diberikan melalui program, seminar, dan pelatihan produk yang ekstensif, dan merupakan fokus utama.

Dengan slogan ‘When you expect the very best,’ yang berarti kualitas merupakan inti dari semua hal yang dilakukan mulai dari produk hingga ke pelayanan, Optik Melawai terus berusaha untuk memberikan apa yang terbaik untuk ditawarkan kepada konsumen.

