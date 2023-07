5 Rekomendasi Franchise Makanan Korea Selatan, Harga Terjangkau

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Gelombang Korea atau Hallyu masih bergaung, membuat semakin banyak orang penasaran mencicipi makanan khas Korea Selatan.

Tahun ini, bisnis makanan Korea Selatan juga makin beragam. Bisnis ini punya peluang besar untuk dapat keuntungan, terutama dari semakin banyaknya penggemar budaya Korea Selatan.

Bagi yang ingin memulai bisnis dan meraup untung dari usaha makanan khas Korea Selatan bisa didapatkan dari sistem franchise yang ditawarkan.

Berikut Bisnis rangkum beberapa franchise makanan khas Korea dengan harga yang terjangkau.

1. Holdak

Holdak Indonesia merupakan salah satu warabala makanan khas Korea Selatan yang sudah cukup besar di Indonesia. Holdak menyajikan berbagai menu masakan Korea terutama dari daerah Busan, Korea Selatan seperti Korean Chicken, Kimchi, Tteokbokki, dan banyak lagi.

Holdak Indonesia merupakan waralaba di bawah naungan PT Holdak Anugerah Citarasa dan menawarkan kemitraan dengan modal pertama yang harus anda keluarkan sebesar Rp100 juta.

Dari harga yang ditawarkan tersebut, mitra bisa mendapatkan termasuk dengan franchise fee sebesar Rp50 juta, booth sebesar Rp30 juta, dan peralatan dapur Rp20 juta.

2. Bokki Bowl

Franchise makanan Korea Bokki Bowl juga merupakan salah satu yang cukup ternamam di Indonesia setelah dirilis pada bulan Oktober 2012.

Franchise ini menjual menu makanan khas Korea, seperti bibimbap, ramyun, rabokki, tteokpokki, kimbap dan kimchi.

Untuk bisa bergabung dengan Bokki Bowl, calon mitra tidak perlu pusing dengan banyaknya persyaratan. Ada dua pilihan paket kemitraan yang bisa dipilih yaitu mini cafe dan premium.

Jika ingin memilih mini cafe maka, biaya yang harus dipersiapakan sebesar Rp 30 juta. Sedangkan untuk premium harus mempersiapkan modal sebesar Rp 50 juta.

3. Kimbab Ina

Makanan kimbab atau nasi yang digulung seperti sushi ini juga memiliki banyak peminat, setelah sering dijumpai di drama Korea "Extraordinary Attorney Woo Young Woo".

Franchise makanan Korea yang menawarkan menu ini adalah Kimbab Ina. Salah satu yang membuatnya spesial adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanannya dikirim langsung dari Korea.

Kimbab Ina memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah tampilan dan juga packagingnya sangat menarik. Selain itu, belum memiliki kompetitor serupa sehingga peluangnya sangat besar.

Untuk bergabung dengan Kimbab Ina maka harus memenuhi beberapa syaratnya. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- Memilih lokasi yang strategis

- Membayar DP sebesar 50 persen

- Memiliki catatan keuangan

Adapun, Kimbab Ina menawarkan sejumlah paket kemitraan mulai dari Rp4,7 juta sampai dengan Rp30 juta, berikut ini:

- Paket Orini Korean Yangnyeom Chicken: Rp 4,7 juta

- Paket Agassi Korean Street Food: Rp 7 juta

- Paket Samonim Korean Yangnyeom Chicken Rp 9,8 juta

- Paket Omoni Korean Street Food: Rp 12 juta

- Paket Aboji Korean Street Food: Rp 15 juta

- Paket Puja Saram Korean Yangnyeom Chicken: Rp 30 juta

4. Posarang

Posarang menyajikan makanan khas Korea dengan konsep street food di Korea menggunakan gerobak.

Franchise ini menawarkan berbagai menu makanan khas Korea dengan resep orisinil Korea namun disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.

Untuk bergabung menjadi mitra Posarang, franchise ini menawarkan dua jenis paket kemitraan, yaitu Paket Kemitraan Gerobak Plus dengan harga Rp55 juta dan juga Paket Kemitraan Gerobak Rp40 juta.

Bergabung menjadi mitra Posarang akan memberikan banyak keuntungan. Beberapa keuntungan yang didapatkan adalah modal yang bisa dicicil, mendapatkan training dan pelatihan hingga menerima dukungan marketing atau promosi.

5. Simhae

Selain makanan berkonsep street food, Korean Barbeque juga tinggi peminat. Salah satu bisnis yang menawarkan menu tersebut adaah SIMHAE Korean BBQ.

Simhae didirikan sejak Maret 2019, dan telah menjadi market leader di pasar makanan berkonsep all you can eat (AYCE) dengan harga terjangkau.

Sistem franchise yang diterapkan juga sangat baik. Simhae menerapkan sistem standarisasi brand identity dari SIMHAE pusat untuk semua outlet yang dimiliki.

Adapun, untuk bisa membuka outlet Simhae, pemodal bisa menyiapkan biaya awal sebesar Rp50 juta dengan perkiraan laba bersih yang akan didapatkan Rp30 juta per bulan.

Dengan biaya tersebut, pemodal sudah bisa mendapatkan lisensi selama 3 tahun, pelatihan karyawan, panduan SOP, kebutuhan peralatan, dan lain sebagainya.

