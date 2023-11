Juru Kunci di Balik 5 Rumah Produksi Film Terbesar di Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Industri film adalah salah satu sektor yang paling menguntungkan di dunia, karena sektor yang bertabur bintang dan mewah ini bertanggung jawab untuk membuktikan hiburan melalui berbagai media.

Pertumbuhan teknologi dan saluran penyampaian yang inovatif juga memungkinkan rumah produksi memiliki jangkauan global, karena film dari satu negara ditayangkan di rumah produksi di seluruh dunia.

Industri ini juga merupakan salah satu yang terbesar dan bernilai miliaran dolar. Film beranggaran besar sering kali membutuhkan waktu berjam-jam untuk menghabiskan pendanaannya, namun jika hasilnya sempurna, maka film tersebut akan menghasilkan miliaran dolar dalam penjualan tiket kotornya.

Berikut ini adalah lima rumah produksi film dengan pendapatan global terbesar di dunia, serta sosok yang berjasa di balik pendiriannya:

1. Studio Walt Disney

Penjualan Box Office Global: US$79 miliar

The Walt Disney Studios adalah sebuah divisi dari The Walt Disney Company. Studio ini juga merupakan salah satu studio tertua di dunia sejak didirikan pada 1923, dan kini berpusat di Burbank, California, Amerika Serikat.

Selain menjadi salah satu studio tertua, The Walt Disney Studios juga merupakan salah satu studio film tersukses sepanjang masa.

Perusahaan ini bertanggung jawab untuk merilis lima dari sepuluh film berpenghasilan kotor tertinggi dalam sejarah. Film studio yang paling sukses adalah Lion King, yang telah menghasilkan penjualan sebesar US$1,6 miliar sejak dirilis pada 2019.

Selain itu juga terdapat judul-judul ikonik seperti Aladdin, Beauty and the Beast, dan Lion King asli yang dirilis pada tahun 1994.

Di balik kokohnya studio dengan penghasilan film terbesar di dunia ini, ada pendirinya yang menggunakan namanya sebagai nama perusahaannya, Walt Disney.

Walter Elias Disney adalah putra keempat Elias Disney, seorang tukang kayu, petani, dan kontraktor bangunan yang tak pernah punya rumah tetap dan terus berpindah-pindah, dan istrinya, Flora Call, yang pernah menjadi guru sekolah umum.

Di Kansas City, Walt mulai belajar menggambar kartun dengan sekolah korespondensi dan kemudian mengambil kelas di Kansas City Art Institute dan School of Design.

Pada 1917, keluarga Disney kemudian kembali pindah ke Chicago dan Walt kemudian masuk ke Sekolah Menengah McKinley, di mana dia belajar mengambil foto dan membuat gambar untuk koran sekolah. Sambil menyelam minum air, dia juga belajar membuat gambar kartun sebagai sampingan, karena dia memiliki mimpi untuk bisa bekerja sebagai kartunis di surat kabar.

Bersama rekannya Iwerks, Walt Disney kemudian memulai sebuah studio kecil mereka sendiri pada 1922 dan memperoleh kamera film bekas yang dapat digunakan untuk membuat film iklan animasi berdurasi satu dan dua menit untuk didistribusikan ke bioskop lokal.

Mereka juga membuat serangkaian sketsa kartun animasi berjudul Laugh-O-grams dan film perdana untuk dongeng berdurasi tujuh menit yang menggabungkan aksi langsung dan animasi berjudul Alice in Cartoonland.

Namun, lagi-lagi Disney harus mengubur mimpinya lantaran ditipu oleh distributor filmnya, dan Disney terpaksa mengajukan bangkrut pada 1923. Dia kemudian pindah ke California untuk mengejar karir sebagai sinematografer.

Karyanya mulai terdengar dan kesuksesannya mulai berkembang setelah hadir berkah dari film Alice buatannya yang pertama, sehingga Disney dan saudaranya Roy bisa kembali membuka studio di Hollywood dan berkembang hingga sekarang telah berusia 100 tahun.

2. Warner Bros. Entertainment Inc.

Penjualan Box Office Global: $48 miliar

Warner Bros Entertainment Inc. adalah sebuah studio film yang dimiliki oleh Warner Bros. Discovery. Studio ini berkantor pusat di Burbank, California, dan juga memiliki DC Studios.

Warner Bros. Entertainment Inc. adalah satu-satunya studio film yang berhasil menghasilkan US$1 miliar dalam penjualan tiket setiap tahun antara 2000 dan 2016. Selain itu, studio ini juga merupakan salah satu dari segelintir studio yang telah merilis film senilai US$2 miliar pada tahun yang sama melalui The Dark Knight Rises dan The Hobbit: An Unexpected Journey.

Di balik kesuksesan Warner Bros. dan film-film besarnya, ada nama empat bersaudara Harry, Albert, Sam, dan Jack Warner, yang beremigrasi bersama ibunya, keturunan Yahudi-Polandia, menuju Amerika Serikat dari Krasnosielc, Polandia pada Oktober 1889.

Mereka mulai terjun ke dunia perfilman dengan membuka bisnis bioskop, setelah mereka memperoleh proyektor film yang digunakan untuk memutar film di kota pertambangan Pennsylvania dan Ohio.

Pada awalnya, Sam dan Albert Warner menginvestasikan US$150 untuk mempersembahkan film Life of an American Fireman dan The Great Train Robbery. Mereka membuka gedung teater pertama mereka di Cascade, New Castle, Pennsylvania pada 1903.

Saat ini, secara kumulatif, studio ini telah meraup US$48 miliar dalam penjualan box office, dan pemain terbaiknya adalah Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 2 yang menghasilkan US$1,3 miliar.

3. Universal City Studios LLC

Penjualan Box Office Global: US$47,9 miliar

Universal City Studios LLC adalah studio film tertua di Amerika, yang didirikan pada awal abad ke-19. Perusahaan ini berkantor pusat di Universal City dan dimiliki oleh Comcast.

Studio ini didirikan pada 1992 oleh Carl Laemmle, Mark Dintenfass, Charles O. Baumann, Adam Kessel, Pat Powers, William Swanson, David Horsley, Robert H. Cochrane, dan Jules Brulatour.

Laemmle terinspirasi terjun ke industri film setelah menonton box office dan kemudian menghitung pelanggan dan perolehan bioskop hari itu. Dia kemudian mulai mendirikan Motion Picture Trust pada 1908.

Selanjutnya, pada 1945, seorang pengusaha asal Inggris J. Arthur Rank, berharap untuk memperluas kehadirannya di Amerika, dia kemudian bergabung dengan melakukan merger bersama perusahaan produksi film Laemmle. Dengan berbagai gejolak terkait manajemennya, pada 30 Juli 1946 perusahaan itu berganti nama menjadi Universal-International Pictures Inc.

Universal City Studios LLC memiliki daftar film terbesar yang telah melampaui penjualan lebih dari satu miliar dolar. Fil-film tersebut termasuk Jurassic World, Furious 7, Jurassic World: Fallen Kingdom, The Fate of the Furious, Minions, Jurassic Park, dan Despicable Me 3.

Secara kumulatif, hal ini telah membawa Universal City Studios LLC hampir US$10 miliar dalam penjualan, terhitung sekitar seperlima dari total US$47,9 miliar pendapatan box office melalui 305 film.

4. Columbia Gambar Industries, Inc.

Penjualan Box Office Global: US$45,4 miliar

Columbia Pictures Industries, Inc. adalah studio film terbesar ketiga di dunia. Studio ini Didirikan pada tahun 1918 oleh Jack dan Harry Cohn bersaudara bersama mitra bisnis mereka Joe Brandt.

Perusahaan ini mengadopsi nama Columbia Pictures pada 10 Januari 1924 dan go public dua tahun kemudian dan akhirnya mulai menggunakan gambar Columbia, personifikasi perempuan Amerika Serikat, sebagai logonya.

Pada tahun-tahun awalnya, Columbia hanyalah studio kecil di Hollywood, namun mulai berkembang pada akhir 1920-an, didorong oleh keberhasilan hubungan dengan sutradara Frank Capra.

Saat ini, Columbia Pictres merupakan anak perusahaan konglomerat Jepang Sony. Perusahaan ini berkantor pusat di Culver City, California

Columbia Pictures Industries, Inc. menghasilkan waralaba film bernilai miliaran dolar dengan film terbarunya yang meraup lebih dari satu miliar adalah "Spiderman: No Way Home".

Sejak dirilis pada Desember 2021, film ini telah menghasilkan US$1,9 miliar. Secara kumulatif, Columbia Pictures Industries, Inc. telah meraup keuntungan besar sebesar US$45,4 miliar sepanjang masa operasionalnya, dengan US$20,5 miliar berasal dari AS sendiri. Studio ini juga telah memproduksi 270 film.

5. Paramout Pictures

Penjualan Box Office Global: US$35,7 miliar

Paramount Pictures Corporation adalah studio film terbesar kedua di Amerika, yang pertama kali didirikan pada tahun 1912 oleh produser film kelahiran Hongaria, Adolph Zukor, yang pernah menjadi investor awal di nickelodeon.

Dengan mitranya Daniel Frohman dan Charles Frohman dia berencana untuk menawarkan film berdurasi panjang yang menarik kelas menengah dengan menampilkan pemain teater terkemuka saat itu.

Sejak itu, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu produser terbesar di dunia dan saat ini berkantor pusat di Hollywood, California.

Paramount Pictures Corporation telah memproduksi 241 film sejak didirikan. Hal ini telah menghasilkan penjualan tiket sebesar US$35 miliar, dan US$16,5 miliar di antaranya berasal dari AS.

Film dengan kinerja terbaiknya adalah "Titanic", yang telah meraup lebih dari US$2 miliar dalam penjualan tiket. Selain itu, film terlaris terbaru Paramount Pictures Corporation yang menjadi terkenal secara global adalah "Top Gun: Maverick". Meskipun dirilis pada Mei 2022, perusahaan tersebut telah menghasilkan US$1,4 miliar, hanya selisih tipis dari Avengers yang berkinerja terbaik kedua, yang menghasilkan US$1,5 miliar bagi Paramount Pictures Corporation.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News