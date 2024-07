Warren Buffett Bongkar 3 Sifat Sehari-hari Calon Orang Sukses

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Miliarder terkaya ke-7 di dunia, Warren Buffet, merupakan salah satu orang terkaya dengan hidup yang sederhana.

Selain sederhana, dia juga memiliki tiga sifat kunci yang bisa membuat orang sukses sepertinya berbeda dengan orang lain.

Di antara beragam sifat manusia, menurut Buffett, yang membuat orang sukses berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja adalah orang yang murah hati, jujur, dan menghargai ide orang lain.

Pelajaran Sukses Warren Buffett

Mengutip Business Insider, pelajaran dari Buffett, yang dituangkan dalam buku "Warren Buffett on Business: Principles From the Sage of Omaha" menjelaskan tentang apa yang menjadikan seorang pemimpin efektif dan sukses.

Mereka tidak hanya terampil atau berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki kualitas diri seperti kemurahan hati, kejujuran, dan kemampuan untuk memberdayakan orang lain.

1. Kemurahan Hati

Ketika seorang pemimpin dikenal sebagai orang yang murah hati atau senang memberi, timnya tidak hanya bersedia tetapi juga bersemangat untuk mendukung mereka, karena mengetahui niat mereka yang benar-benar baik.

Ditambah lagi, komitmen seorang pemimpin yang murah hati terhadap kebaikan yang lebih besar memberi mereka tujuan yang kuat, yang akan memotivasi mereka dan membuat pekerjaan mereka lebih memuaskan. Hal ini tentu saja menghasilkan akan kinerja dan hasil yang lebih baik.

Mengakui salah satu kekuatan terbaik Buffett, teman baiknya, Bill Gates, juga memberikan penghargaan penuh kepada Buffett atas kemurahan hatinya.

Dia mengatakan, Warren Buffet tidak pernah membiarkan waktunya terbuang untuk melakukan kegiatan yang tidak berguna.

Menetapkan prioritas yang tepat akan menciptakan ruang bagi Buffett untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama para penasihat dekatnya dan orang-orang yang paling berarti baginya.

"Dia sangat bermurah hati dengan waktunya untuk orang-orang yang dia percayai," kata Gates.

Berikut ini dua tips Buffet untuk menjadi pemimpin yang murah hati :

- Berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia: Sediakan sumber daya dan peluang bagi tim untuk belajar dan berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program pelatihan, konferensi, atau bimbingan.

- Selalu ada: Luangkan waktu untuk tim, baik melalui pertemuan tatap muka rutin atau sekadar selalu membiarkan pintu ruangan terbuka, tunjukkan bahwa Anda bersedia mendengarkan dan mendukung mereka.

2. Kejujuran

Kejujuran berarti bersikap transparan, etis, dan terus terang dalam mengungkapkan emosi dan cara berurusan dengan berbagai hal. Sifat satu ini tentang menciptakan lingkungan yang menghargai kepercayaan dan mempraktikkan perilaku saling percaya.

Ketika seorang pemimpin bekerja berdasarkan kepercayaan, mereka mengarahkan orang-orangnya dari bawah ke atas. Karyawannya akan melihat mereka sebagai orang yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Timnya akan merasa aman dengan kehadiran pemimpinnya, dan mereka akan memperoleh pengaruh. Semuanya dimulai dengan mempraktikkan kejujuran.

Berikut tiga tips praktis untuk menjalankan kejujuran:

- Berkomunikasi dengan jelas: Bersikap terbuka tentang tujuan, tantangan, dan keputusan perusahaan. Melakukan update rutin dan komunikasi secara transparan untuk mencegah kesalahpahaman dan membangun kepercayaan.

- Mengakui kesalahan: Tidak ada orang yang sempurna. Saat Anda melakukan kesalahan, akui saja. Minta maaf jika perlu dan jelaskan bagaimana Anda berencana memperbaiki situasi tersebut.

- Mendorong umpan balik: Menumbuhkan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman berbagi pemikiran dan kekhawatiran mereka. Tindak lanjuti masukan mereka untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai masukan mereka.

3. Tidak Mementingkan Diri Sendiri

Buffett menyarankan perusahaan untuk berinvestasi pada tipe pemimpin yang akan memuji dan mengakui semua kontribusi orang yang terlibat dan membuat perbedaan dalam pekerjaan apa pun, mulai dari ruang surat hingga ruang rapat.

Pemimpin yang menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri, mereka akan mengalihkan perhatian dari diri mereka sendiri dan membiarkan pekerja mereka terlibat penuh dalam pekerjaan terseubt sehingga para pekerja akan mendapatkan rasa hormat, dan akan sangat melegakan bagi karyawan ketika mereka menerima penghargaan atas pekerjaannya.

Berikut tiga tips praktis untuk melakukan hal ini:

- Soroti kontribusi tim: Ketika sebuah proyek berhasil, soroti kontribusi anggota tim Anda. Akui kerja keras mereka secara publik dalam rapat, email, atau buletin perusahaan.

- Beri penugasan secara efektif: Percayai tim Anda dengan tugas dan keputusan penting. Berikan panduan bila diperlukan.

- Dorong inisiatif: Ciptakan ruang yang aman bagi karyawan untuk mengambil risiko dan mencoba ide-ide baru. Kenali dan hargai pemikiran inovatif, meskipun hal tersebut tidak selalu membawa kesuksesan dalam sekejap.

Buffet menyebutkan, dengan mewujudkan kualitas-kualitas ini, para pemimpin dapat menciptakan lingkungan tim yang positif, produktif, dan loyal.

Saat para pimpinan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, memungkinkan tim yang dipimpin tidak hanya berkembang, namun pemimpinnya sendiri juga bisa tumbuh menjadi pemimpin yang lebih efektif dan dihormati.