Ini Deretan Pekerjaan yang Punya Bayaran Tinggi

Daftar 9 profesi yang tak begitu dikenal tapi bisa memberikan bayaran ratusan juta bahkan miliaran per tahun. Sesuai dengan kemampuan khusus yang harus dimiliki

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika membahas karier dengan bayaran tinggi, di Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai bank masih menjadi profesi yang dibanggakan. Padahal, ada sederet pekerjaan lainnya yang tak begitu dikenal tapi bisa mendapatkan bayaran tinggi.

Beberapa contohnya adalah pengembang perangkat lunak dan bankir investasi, dengan gaji bisa menyentuh miliaran, belum termasuk bonus dan opsi saham.

Hampir semua orang mengenal pekerjaan kerah putih seperti akuntan, bankir, pemasaran, dan sumber daya manusia. Di luar peran tradisional dan status, terdapat dunia profesi yang menguntungkan namun kurang dikenal.

Pekerjaan ini menawarkan gaji lebih dari ratusan juta, atau bahkan miliaran di luar negeri. Karier ini sering kali bersifat khusus atau sangat terspesialisasi, sehingga tidak banyak diketahui oleh sebagian besar pencari kerja.

Jika Anda cukup rajin mencari, Anda dapat menemukan banyak hidden gem yang menguntungkan seperti menjadi ahli geologi perminyakan yang berpenghasilan US$150.000–US$300.000, ahli kuantitatif dengan gaji US$150.000–US$500.000, dan artis pengisi suara dengan bayaran US$80.000–US$400.000.

Namun, jabatan tertentu seperti geosains perminyakan umumnya memerlukan gelar lanjutan dalam bidang yang sempit, sehingga membatasi visibilitas dibandingkan dengan karier yang dipahami secara luas seperti rekayasa perangkat lunak.

Pengendali lalu lintas udara dan operator reaktor nuklir juga bekerja di lingkungan yang terkendali, sehingga mengurangi paparan publik meskipun peran mereka sangat penting.

Hacker etis dan posisi kuantitatif juga semakin tenar seiring kemajuan teknologi, tetapi sifat teknisnya membuat mereka kurang begitu dikenal. Demikian pula, pekerjaan pengisi uara dibayangi oleh ketenaran di layar.

Saat membahas uang, penting untuk mengetahui bahwa kisaran kompensasi tidaklah sempurna. Gaji dan paket kompensasi dalam sektor tertentu mungkin tidak sama di semua bidang.

Seseorang yang bekerja di AS tentu saja akan memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar daripada seseorang di Asia, meskipun mereka memiliki keterampilan yang sama.

Berikut ini sederet pekerjaan yang memungkinkan Anda mendapatkan bayaran tinggi:

1. Artis Pengisi Suara

Artis pengisi suara menyumbangkan suara mereka untuk iklan, buku audio, gim video, dan film animasi, sering kali bekerja lepas atau melalui studio. Di luar negeri, kisaran gaji pengisi suara bisa mencapai Rp1,3 miliar sampai Rp6,7 miliar atau lebih per tahun untuk bakat terbaik.

Mengutip Forbes, seorang artis pengisi suara bisa memperoleh US$1 juta di Fiverr, sebuah platform pertunjukan.

Artis elit bisa mendapatkan tarif premium untuk kampanye nasional atau peran berulang dalam waralaba besar. Pesona industri ini berfokus pada aktor di layar, mengalahkan pekerjaan pengisi suara, yang membutuhkan pelatihan vokal dan jaringan khusus.

2. Ahli Geosains Perminyakan

Ahli geosains perminyakan menganalisis data geologi untuk menemukan endapan minyak dan gas, memandu ekstraksi untuk perusahaan energi.

Mereka menggunakan teknologi pencitraan dan seismik canggih, sering bekerja di lokasi terpencil atau rig lepas pantai.

Kisaran gaji untuk posisi ini adalah sekitar Rp2,5 miliar – Rp5 miliar per tahun, menurut BLS. Permintaan global untuk energi, ditambah dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan seperti geofisika, pemodelan data, mendorong gaji yang tinggi.

Hanya 30.000 ahli geosains yang bekerja di AS, membuat bakat ini termasuk langka. Peran ini bersifat khusus, terkait dengan sektor energi, dan membutuhkan gelar master dalam geosains.

Bagi mereka yang tidak tinggal di dekat kilang minyak dan gas, mereka mungkin juga tidak akan menyadari ada pekerjaan yang tersedia di bidang ini.

3. Analis Kuantitatif alias Quants

Analis Kuantitatif mengembangkan algoritma kompleks untuk dana lindung nilai dan bank investasi untuk mengoptimalkan strategi perdagangan, memanfaatkan matematika dan pemrograman.

Kisaran kompensasi keseluruhan dapat berkisar antara Rp2,5 miliar sampai Rp5 miliar per tahun, termasuk bonus yang dapat mengerdilkan total kompensasi mereka.

Model mereka menghasilkan laba miliaran dolar, dan peran tersebut menuntut keahlian matematika atau fisika tingkat Ph.D. Kompleksitas teknis dan keterbatasan peran tersebut pada kalangan keuangan elit membatasi paparan publik.

Perusahaan seperti Citadel atau Jane Street menawarkan gaji tertinggi, dengan ahli kuantitatif tingkat pemula memperoleh US$300.000 atau sekitar Rp5 miliar per tahun.

Ahli kuantitatif senior atau manajer portofolio yang secara langsung menghasilkan alpha dapat memperoleh US$1 juta hingga US$10 juta pada tahun-tahun yang luar biasa.

Menurut Wall Street Oasis ada perusahaan Renaissance Technologies’ Medallion Fund, telah membayar ahli kuantitatif teratas dengan bonus jutaan dolar, meskipun outlier seperti itu jarang terjadi,

4. Operator Reaktor Tenaga Nuklir

Operator reaktor mengendalikan pembangkit listrik tenaga nuklir, mengelola proses fisi untuk menghasilkan listrik sambil memastikan keselamatan.

Namun, tak seperti di film-film, kerusakan reaktor, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal dapat menyebabkan pelelehan atau pelepasan radiasi, yang membahayakan operator dan masyarakat sekitar.

Kisaran gajinya sekitar Rp2 miliar - Rp3 milia per tahun menurut BLS. Jabatan ini memerlukan pelatihan ekstensif, izin keamanan, dan penanganan protokol keselamatan berisiko tinggi.

Hanya sekitar 5.000 operator yang ada di AS, sehingga menimbulkan kelangkaan. Sifat pekerjaan yang teknis dan terpencil, ditambah kesalahpahaman publik tentang energi nuklir, membuatnya tidak banyak dikenal.

5. Chief Compliance Officer (CCO)

CCO adalah eksekutif dalam organisasi, khususnya dalam industri yang sangat diatur seperti keuangan, Wall Street, perawatan kesehatan, dan teknologi. Mereka bertugas memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal.

Misalnya, CCO mengawasi lembaga keuangan di Wall Street. Mereka memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan, mengawasi program regulasi dan kepatuhan, serta mengurangi risiko hukum.

Kisaran gaji berkisar antara Rp2,5 miliar sampai Rp5 miliar per tahun. Gaji tersebut bahkan dapat jauh lebih tinggi tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran organisasi, kompleksitas, dan risiko.

Gelar MBA dan latar belakang hukum termasuk gelar sarjana hukum, memiliki premi. Fokus perusahaan dan di balik layar dari peran tersebut mengaburkan gajinya yang tinggi. CCO juga bekerja untuk perusahaan di berbagai sektor.

6. Hacker Etis

Hacker etis dan konsultan keamanan siber merupakan penjaga penting keamanan digital. Para profesional ini melindungi organisasi dari ancaman jahat.

Peretas ini, yang sering disebut "peretas topi putih," secara proaktif menguji sistem dengan mensimulasikan serangan siber untuk mengungkap kerentanan.

Peretas akan menguji jaringan perusahaan untuk mencari kerentanan, mensimulasikan serangan siber untuk memperkuat pertahanan.

Di luar negeri, kisaran gaji untuk profesi ini bisa mencapai antara Rp2,5 miliar sampai Rp5 miliar per tahun. Meningkatnya serangan siber, naik 30% pada 2024, mendorong permintaan profesi ini.

Konsultan lepas umumnya bisa memperoleh gaji tertinggi karena bisa mengerjakan beberapa proyek sekaligus.

Pekerjaan Tersembunyi Lainnya

1. Aktuaris, penilai risiko keuangan untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun menggunakan model statistik, memprediksi hasil seperti tingkat kematian atau kemungkinan bencana.

Profesi ini memiliki reputasi kurang mencolok dan menarik, yang dapat menghalangi para pencari kerja untuk mencari peluang di bidang yang menguntungkan ini. Kisaran gajiny antara Rp2 miliar - Rp5 miliar per tahun.

2. Pengendali lalu lintas udara, yang mengelola lepas landas, pendaratan, dan jalur penerbangan pesawat, memastikan keselamatan di lingkungan bertekanan tinggi.

Ada beberapa bencana pesawat baru-baru ini yang dapat membuat orang menjauh dari pekerjaan yang menegangkan ini. Kisaran gajinya antara Rp2,3 miliar - Rp3,7 miliar per tahun.

3. Dokter Gigi Ortodontis lokal yang sederhana ternyata menghasilkan banyak uang. Seorang Dokter Gigi Ortodontis bertugas mengoreksi ketidaksejajaran gigi menggunakan kawat gigi dan aligner, sering kali menjalankan praktik swasta. Kisaran gajinya bisa mencapai Rp4 miliar - Rp7 miliar per tahun.

Jika Anda mengalami kesulitan mencari pekerjaan baru, cobalah berpikir "out of the box". Pelajari berbagai jenis perusahaan dan sektor alih-alih hanya berfokus pada nama-nama merek perusahaan besar.

Luangkan waktu untuk meneliti dan mencari perusahaan yang menarik, unik, dan terkadang kurang diminati agar menarik perhatian.