BGTC 2023: Perempuan Punya Kesempatan Sama Menjadi Pemimpin Masa Depan

Bisnis.com, PEKANBARU-- Masa depan memberikan peluang yang sama bagi generasi muda, untuk menjadi pemimpin atau leader. Termasuk bagi kalangan perempuan atau wanita.

Hal itu disampaikan Forest Planning Head PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Jamiatul Fajri saat mengisi sesi kelas Leaders Talk: Menebar Inspirasi pada kegiatan Bisnis Indonesia Goes to Campus di Politeknik Caltex Riau, Kamis (14/9/2023).

"Saya punya pesan penting untuk semua perempuan dan wanita di sini, karena sebagai satu-satunya narasumber perempuan di sesi Leaders Talk ini, saya ingin agar perempuan untuk tidak pernah menyerah dan selalu berpikir positif tentang masa depan. Karena semua orang memiliki peluang, dan dengan tekad dan kerja keras, siapa pun bisa meraih sukses," ungkapnya dikutip Jumat (15/9/2023).

Dia menyebut dirinya bertugas sebagai perencana proses tanam atau sektor hulu dari industri kertas atau pulp and paper di RAPP. Saat ini dia memiliki tim dengan anggota sekitar 700 orang, dan dia melakukan koordinasi dengan berbagai unit pendukung dalam rangka merencanakan operasional perusahaan dari hulu ke hilir.

Setiap hari, dia harus mengatur dan merencanakan sejumlah kegiatan, seperti berapa banyak kayu yang harus ditebang, berapa banyak yang harus dikirim, dan berbagai hal lainnya. Kesibukan seperti ini mengharuskannya untuk selalu waspada dan bertanggung jawab saat bertugas. Sebagai pemimpin, menurutnya penting untuk menjaga sikap yang baik dan memperhatikan kebutuhan sekitar.

Kemudian dalam memandang generasi muda, dia mengatakan anak muda dapat menjadi bagian dari solusi, serta diharapkan memiliki sikap optimis, aktif dalam belajar, dan berani bertanya. Poin itu menurutnya adalah hal-hal yang sangat penting dimiliki calon pemimpin masa depan.

"Lalu saat ini yang kerap jadi perbincangan adalah mengenai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work life balance yang seringkali muncul, terutama di kalangan generasi Z. Kami di RAPP melihat generasi muda sebagai aset yang berharga yang perlu dibina, dan kami memahami generasi ini adalah kunci untuk mempertahankan talenta muda potensial di masa depan," ujarnya.

Kemudian dirinya juga menyoroti pentingnya mendengarkan generasi muda dan membimbing mereka dalam pengembangan karier. Seperti memberikan dukungan, ruang untuk tumbuh, dan perhatian kepada generasi muda yang menghadapi masalah atau dilema dalam pekerjaan mereka.

Adapun Bisnis Indonesia Goes to Campus 2023 di Politeknik Caltex Riau didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, Astra International, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Bank Nagari, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), EMP Bentu, BRK Syariah, Pegadaian, RS Awal Bros Group, PLN, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Dumai, Garuda Food, dan PT Semen Padang.

