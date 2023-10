Ini Dia Top 10 Miliarder Real Estate AS dalam Deretan Forbes 400

Forbes 400 2023 merilis 10 top miliarder properti real estate tertinggi di AS tahun 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat sedang mengalami kesulitan di sektor properti, gedung-gedung perkantoran yang kosong dan toko-toko ritel yang tutup membebani nilai properti di kota-kota di seluruh negeri. Tapi tidak semua orang terluka.

Namun, faktanya, tuan tanah terkaya di negeri Paman Sam ini kini lebih kaya dibandingkan pada 2022 hingga masuk dalam daftar Forbes 400 2023, beberapa di antaranya meraup kekayaannya dari sektor real estat.

Total 25 orang taipan properti ini memiliki kekayaan kolektif sebesar US$139 miliar atau sekitar US$5 miliar lebih banyak daripada kekayaan 24 taipan properti pada 2022 lalu.

Salah satu pendatang baru dalam daftar yang menghasilkan uang dari real estat adalah Annette Lerner, yang mewarisi properti dan kekayaan mendiang suaminya Ted Lerner, sebagian besar terdiri dari apartemen di kawasan Washington, D.C.

Berikut ini 10 miliarder teratas di sektor real estate dalam daftar The Forbes 400:

1. Donald Bren

Kekayaan bersih: US$18 miliar

Tempat Tinggal: Pantai Newport, California

Melalui Irvine Company miliknya, Bren mengendalikan kerajaan real estat dengan luas total lebih dari 129 juta kaki persegi gedung perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan di seluruh California, serta 97,5 persen saham di Gedung MetLife di Manhattan, tiga menara perkantoran di Chicago dan dua menara perkantoran di Chicago, serta lapangan golf.

2. Stephen Ross

Kekayaan bersih: US$10,1 miliar

Tempat Tinggal: New York

Ross adalah seorang pengacara pajak yang beralih menjadi pengembang real estat dan pertama kali terjun ke bisnis ini ketika dia mendirikan Related Companies pada 1972, dengan fokus pada perumahan yang terjangkau.

Dia kini memiliki dan mengelola aset senilai lebih dari US$60 miliar yang tersebar di seluruh AS, ditambah dari usaha patungan di London. Perusahaan tersebut telah berekspansi ke Florida selatan dan kini menjadi pemilik real estate komersial terbesar di West Palm Beach, di mana perusahaan tersebut mengakuisisi lokasi pengembangan senilai US$195 juta pada Agustus.

3. Leonard Stern

Kekayaan bersih: US$8,1 miliar

Tempat Tinggal: New York, New York

Stern paling dikenal sebagai tokoh di sekolah bisnis New York University, berkat pemberiannya senilai US$30 juta pada 1988. Namun dia memperoleh kekayaannya dari Hartz Mountain, sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 260 properti, sebagian besar properti industri, ditambah perkantoran, hotel dan apartemen, di Florida, Georgia, Maryland, New Jersey, New York, dan Carolina.

4. Igor Olenikoff

Kekayaan bersih: US$7,7 miliar

Tempat Tinggal: Lighthouse Point, Florida

Seorang imigran Rusia yang lahir di Iran dan meninggalkan Uni Soviet bersama keluarganya pada usia 15 tahun, Olenicoff memiliki lebih dari 8 juta kaki persegi ruang kantor dan lebih dari 17.000 unit tempat tinggal di Arizona, California, Florida, Georgia, Nevada, North Carolina, Carolina Selatan dan Tennessee melalui Olen Properties miliknya.

Tahun ini, dia menghabiskan US$165 juta untuk membeli dua kompleks apartemen di Duluth, Georgia dan Raleigh, North Carolina, yang selanjutnya memperluas kepemilikan real estat residensialnya.

5. Jeff Greene

Kekayaan bersih: US$7,5 miliar

Tempat Tinggal: Palm Beach, Florida

Greene menghasilkan banyak uang dengan membeli credit default swaps pada obligasi yang didukung kredit subprime selama krisis perumahan pada 2007 dan 2008, dan menghasilkan keuntungan sebesar US$800 juta.

Dia kemudian mengubah keuntungan tersebut menjadi portofolio apartemen, gedung kondominium, hotel, dan properti perkantoran yang terkonsentrasi di California, Florida, dan New York.

