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20 Miliarder Terkaya di Amerika Tahun 2023 Versi Forbes 400

Forbes 400 merilis deretan 20 orang terkaya di Amerika tahun 2023, Elon Musk nomor wahid
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com
Rabu, 4 Oktober 2023 | 15:13
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Elon Musk/Bloomberg
Elon Musk/Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa waktu lalu, Forbes kembali merilis daftar 20 orang terkaya di Amerika tahun 2023.

20 orang terkaya di Amerika tersebut memiliki harta kekayaan kolektif yang tercatat hingga US$1.9 triliun atau setara dengan Rp29,6 kuadriliun.

Sembilan dari 20 miliarder tersebut memiliki total kekayaan bersih hingga lebih dari US$100 miliar atau setara dengan Rp1.562 triliun, sebuah angka dengan jumlah terbanyak yang pernah ada.

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Kekayaan bersih minimum yang harus dimiliki untuk masuk ke dalam daftar 20 miliarder saat ini adalah sebesar US$38.9 miliar (Rp607 triliun), naik dari US$37 miliar (Rp578 triliun) tahun lalu.

Namun, satu hal yang tidak berubah adalah Elon Musk yang tetap berada di posisi pertama sebagai orang terkaya di Amerika, selama dua tahun berturut-turut dengan kekayaan sekitar US$251 miliar (Rp3.921 triliun). Kekayaannya ini menjadikan dia lebih kaya dibandingkan Jeff Bezos yang berada di posisi kedua, dengan kekayaan bersih sebesar US$161 miliar (Rp2151 triliun).

Berikut adalah daftar 20 orang terkaya di Amerika menurut Forbes 400 beserta kekayaan bersih per 8 September 2023 yang dimiliki.

1. Elon Musk
Kekayaan bersih: US$251 miliar (Rp3.921 triliun)
2. Jeff Bezos
Kekayaan bersih: US$161 miliar (Rp2.515 triliun)
3. Larry Ellison
Kekayaan bersih: US$158 miliar (Rp2.468 triliun)
4. Warren Buffett
Kekayaan Bersih: US$121 miliar (Rp1.890 triliun)
5. Larry Page
Kekayaan bersih: US$114 miliar (Rp1.781 triliun)
6. Bill Gates
Kekayaan bersih: US$111 miliar (Rp1.734 triliun)
7. Sergey Brin
Kekayaan bersih: US$110 miliar (Rp1.718 triliun)
8. Mark Zuckerberg
Kekayaan bersih: US$106 miliar (Rp1.656 triliun)
9. Steve Ballmer
Kekayaan bersih: US$101 miliar (Rp1.578 triliun)
10. Michael Bloomberg
Kekayaan bersih: US$96.3 miliar (Rp1.504 triliun)
11. Michael Dell
Kekayaan bersih: US$71.5 miliar (Rp1.117 triliun)
12. Jim Walton & keluarga
Kekayaan bersih: US$68.2 miliar (Rp1.065 triliun)
13. Rob Walton & keluarga
Kekayaan bersih: US$67.4 miliar (Rp1.053 triliun)
14. Alice Walton
Kekayaan bersih: US$66.5 miliar (Rp1.039 triliun)
15. Julia Koch & keluarga
Kekayaan bersih: US$59.8 miliar (Rp934 triliun)
16. Charles Koch & keluarga
Kekayaan bersih: US$54.4 miliar (Rp850 triliun)
17. Jensen Huang
Kekayaan bersih: US$40.7 miliar (Rp635 triliun)
18. Phil Knight & keluarga
Kekayaan bersih: US$39.5 miliar (Rp617 triliun)
19. Jacqueline Mars
Kekayaan bersih: US$38.9 miliar (Rp607 triliun)
20. John Mars
Kekayaan bersih: US$38.9 miliar (Rp607 triliun) (Kresensia Kinanti)

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Penulis : Redaksi
Editor : Mia Chitra Dinisari

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