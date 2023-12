Miliarder Dunia Paling Boncos Sepanjang 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam krisis ekonomi global saat ini, beberapa orang terkaya di dunia, sederet miliarder atau orang terkaya dunia harus tergerus kekayaannya.

Nama-nama seperti Gautam Adani, Carl Icahn, dan Zhang Yiming telah mengalami kerugian kolektif senilai lebih dari US$10 miliar kekayaan bersih mereka.

Dilansir dari CEO World Magazine, Gautam Adani menderita kerugian besar kekayaan bersih sebesar $55,4 miliar, sehingga mendorongnya keluar dari 10 orang terkaya di dunia. Adani memiliki kekayaan sekitar $150 miliar pada puncak kekayaannya (20 September 2022).

Demikian pula Carl Icahn mengalami kerugian sebesar $16,7 miliar, dan kekayaan Zhang Yiming menurun sebesar $12,6 miliar.

Berikut daftar 20 miliarder teratas yang mengalami kerugian terbesar sepanjang tahun ini.

1. Gautam Adani $65.2 miliar (India)

Year to Date (YTD) Loss:-$55.4 miliar

2. Carl Icahn $6.73 miliar(AS)

Year to Date (YTD) Loss:-$16.7 miliar

3. Zhang Yiming $42.3 miliar (China)

Year to Date (YTD) Loss:-$12.6 miliar

4. Pang Kang $9.28 miliar (China)

Year to Date (YTD) Loss:-$7.85 miliar

5. Giovanni Ferrero & family $34.7 miliar (Italia)

Year to Date (YTD) Loss:-$7.29 miliar

6. Leonard Lauder $19.9 miliar(AS)

Year to Date (YTD) Loss:-$6.58 miliar

7. Zhong Shanshan $62.1 miliar (China)

Year to Date (YTD) Loss:-$5.47 miliar



8. Phil Knight & family $38.5 miliar (AS)

Year to Date (YTD) Loss:-$5.33 miliar



9. Gina Rinehart $18.9 miliar (Australia)

Year to Date (YTD) Loss:-$5.03 miliar



10. Jeff Yass $28.2 miliar (AS)

Year to Date (YTD) Loss:-$4.55 miliar

11. Richard Liu $8.76 miliar (China)

Year to Date (YTD) Loss:-$4.49 miliar



12. Jin Baofang $5.20 miliar (China)

Year to Date (YTD) Loss:-$4.48 miliar

13. Robert Pera $7.88 miliar (AS)

Year to Date (YTD) Loss:-$4.46 miliar

14. Li Shu Fu $10.1 miliar(China)

Year to Date (YTD) Loss:-$4.30 miliar

15. Yang Huiyan $5.70 miliar (China)

Year to Date (YTD) Loss:-$4.18 miliar



16. Wang Wei $10.9 miliar(China)

Year to Date (YTD) Loss:-$3.87 miliar



17. Qin Yinglin $13.6 miliar (China)

Year to Date (YTD) Loss:-$3.81 miliar

18. Peter Woo $15.2 miliar (Hong Kong)

Year to Date (YTD) Loss:-$3.67 miliar

19. Chen Bang $9.50 miliar (China)

Year to Date (YTD) Loss:-$3.40 miliar

20. Li Xiting $13.4 miliar (Singapura0

Year to Date (YTD) Loss:-$3.39 miliar

24 Orang terdepak dari Forbes 400

Sementara itu, The Forbes 400 mencatat, ada 24 orang terkaya di dunia yang terdepak dalam daftar The Forbes 400 sepanjang 2023.

Hal ini karena acuan penghitungan kekayaan bersih minimum untuk masuk dalam peringkat 400 orang terkaya Amerika naik ke angka $2,9 miliar, naik $200 juta dari tahun 2022.

Setengah dari total kerugian sebesar US$43 miliar yang dialami kelompok ini berasal dari dua orang saja: Sam Bankman-Fried dan Gary Wang.

Salah satu pendiri perusahaan perdagangan kripto Alameda Research dan bursa kripto FTX berkobar pada musim gugur lalu, ketika kerajaan mereka runtuh dan mereka didakwa melakukan penipuan kawat, pencucian uang, dan biaya dana kampanye. Wang, yang mengaku bersalah atas beberapa dakwaan pada bulan Desember, kini bekerja sama dengan jaksa untuk melawan Bankman-Fried, yang membantah tuduhan tersebut.

Bankman-Fried memiliki kekayaan sekitar US$17,2 miliar dalam daftar Forbes 400 tahun 2022, yang diterbitkan tepat sebelum rumah kartu mereka runtuh, dan Wang memiliki kekayaan sekitar US$4,6 miliar. Sekarang keduanya kemungkinan besar bernilai mendekati nol daripada tiga koma.

Mereka bukan satu-satunya nama terkenal yang keluar dari The Forbes 400 tahun ini. Donald Trump, yang menduduki posisi teratas dalam daftar tersebut selama tiga dekade terakhir, mengalami masa-masa sulit sejak meninggalkan Gedung Putih.

Peringkatnya turun pada tahun 2021, dan kembali lagi tahun lalu karena investor tetap optimis terhadap platform media sosialnya, Truth Social. Antusiasme tersebut semakin berkurang, dan portofolio properti kantor mantan presiden juga mengalami kesulitan, sehingga kekayaan Trump turun 19%, dari $3,2 miliar tahun lalu menjadi sekitar $2,6 miliar saat ini—$300 juta di bawah batasan tersebut.

Tokoh terkemuka lainnya termasuk David Baszucki ($2 miliar), pendiri dan CEO platform game sosial Roblox; presiden awal Facebook dan filantropis Sean Parker ($2,8 miliar) dan salah satu pendiri Snapchat Evan Spiegel ($2,6 miliar) dan Bobby Murphy ($2,2 miliar).

Dua orang terakhir ini ikut mendirikan perusahaan ketika mereka menjadi saudara persaudaraan di Universitas Stanford. Mereka pertama kali naik peringkat pada tahun 2015 pada usia masing-masing 25 dan 27 tahun, dan selama bertahun-tahun merupakan salah satu anggota termuda The Forbes 400.

