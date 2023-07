Deretan Brand Skincare Lokal yang Booming dan Populer

Bisnis.com, JAKARTA - Tren pemakaian skincare di tanah air kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan tingginya permintaan dan kebutuhan tersebut, banyak brand lokal yang muncul menawarkan produk skincare head to toe.

Beberapa nama brand tersebut, menjadi booming dan terkenal di kalangan pengguna, berkat adanya media sosial dan juga penjualan online di ecommerce.

Lantas brand lokal skincare mana sajakah yang paling populer dan booming dalam beberapa tahun terakhir? Berikut daftarnya.

1. Somethinc

Somethinc didirikan oleh founder Irene Ursula dan co foundernya Marsela Limesa pada tahun 2019.

Bahkan, Marsela Limesa masuk dalam daftar Forbes Indonesia 30 Under 30 dalam Class of 2022 dalam kategori retail dan e-commerce.

Beautyhaul, Somethinc & Glowinc Potion. PT BEAUTE HAUL INDONESIA merupakan beauty e-commerce berupa produk kecantikan yang menjadi one stop beauty solution untuk lokal dan internasional.

Merek skincare lokal Somethinc dikabarkan mendapat pendanaan seri B sebesar US$10 juta atau sekitar Rp151 miliar.

Berawal dari modal Rp300 juta, dari mulai sistem pre order hingga mulai mengembangkan produknya ke make up line juga.



Berkat kepopulerannya, Somethinc sempat mencatat penjualan tertinggi senilai Rp22,4 miliar pada Mei 2021.

Somethinc juga menggandeng publik figur dan idol Korea menjadi brand ambassador mulai dari Idol group NCT Dream dan aktris Han So Hee.

2. Scarlett

Scarlett Whitening, merupakan produk perawatan kecantikan lokal yang didirikan oleh Felicya Angelista pada tahun 2017.

Scarlett Whitening sempat ramai diperbincangkan dikarenakan menjadikan aktor asal Korea Selatan ternama yakni Song Joong Ki menjadi brand ambassadornya.

Scarlett Whitening sendiri berfokus pada produk perawatan tubuh, perawatan wajah dan kemudian rambut. Scarlett Whitening sendiri juga ramai dan di-endorse oleh berbagai public figure atau influencer.

Sebelumnya, diketahui Felicia telah meluncurkan Feli Skin, yakni bisnis yang meluncurkan produk masker wajah dalam bentuk paket. Setelah produknya kemudian diminati, kemudian banyak yang bertanya kepada Felicia mengenai rangkaian produk perawatan kulit yang dipakainya.

Dikarenakan itu, maka Felicia mengambil peluang dengan meluncurkan Scarlett Whitening.

Scarlett Whitening sendiri juga menjual paket reseller melalui e-commercenya. Jika dari Shopee, maka harga yang dipatok yakni Rp720 ribu untuk 12 botol, kemudian Rp1,44 juta untuk 24 botol dan Rp2,496 juta untuk 48 botol.

Selain itu, tiga produk terlaris saat ini jika melihat dari Shopee yakni Scarlett Whitening Facial Wash, Scarlett Whitening Body Lotion Jolly dan Scarlett Whitening Acne Serum dengan penjualan seribu perbulannya.

Kemudian, jika melansir dari Compas, diketahui juga nilai transaksi secara total dicapai dengan sebanyak 36 ribu atau setara dengan penjualan sebesar Rp2,6 miliar pada bulan Mei 2021.

Arya Ospara, Head of User Engagement dan User Acquisition sendiri juga mengatakan pada tahun 2021, produk Scarlett Whitening Brightly Ever After Serum dan Scarlett Whitening Acne Serum telah mencapai total penjualan sebesar Rp15,5 miliar.

3. Skindewi

Skin Dewi adalah produk skincare yang menggunakan bahan – bahan organik alami yang bersertifikat dan tervalidasi untuk kosmetik.

Skin Dewi juga hanya diproduksi dalam jumlah kecil agar kemurnian dan kualitasnya tetap terjaga dan konsumen selalu menerima produk baru. Beberapa produk terbaiknya, antara lain: toner, cleansing oil, shower balm, dan lain lain.

Skin Dewi didirikan oleh Dewi Kauw yang terinspirasi karena anak keduanya memiliki kondisi alergi dan dermatitis atopik yang cukup parah.

"Saya telah mencoba banyak di pasar, dan sepertinya tidak ada yang berhasil, dan seperti banyak orang di luar sana dengan kepekaan dan masalah kulit, saya mulai menjelajahi rute DIY untuk mencari solusi yang tidak beracun, aman, alami, dan organik untuk bayi saya," ujarnya.

Setelah melakukan perjalanan ke Jerman, dia merasa terkesan dengan pilihan alami dan organiknya, dan diiapun memutuskan untuk mengambil langkah lain untuk mempelajari cara memformulasi produknya sendiri.

Dia pun menemukan School of Natural Skincare dan mendaftar ke kelas diploma mereka.

Haus akan lebih banyak pengetahuan, dia kemudian mendaftar dengan Formula Botanica untuk diploma lanjutan dan kelas sertifikasi lainnya seperti pelestarian alam, pengujian stabilitas, termasuk juga mempelajari minyak esensial untuk kulit dari Institut Tisserand oleh Robert Tisserand.

Pada Mei 2016, saat mengandung anak ketiga, dia pergi ke Prancis untuk belajar di Grasse Institute of Perfumery di Grasse.

"Lulus dari University of Washington dengan latar belakang saya di bidang Teknik Kimia, saya mendekati perawatan kulit dengan cara yang sangat metodis dan ilmiah," tambahnya dikutip dari laman resmi Skin Dewi.

4. Avoskin

Avoskin merupakan brand lokal asal Yogyakarta, Indonesia yang berdiri pada tahun 2014. Avoskin memiliki banyak varian produk perawatan kulit, pembersih wajah, pelembab, hingga produk eksfoliasi.

Avoskin juga meluncurkan produk inovatif untuk merawat kesehatan kulit tubuh dengan rangkaian produk bodycare.

Memiliki komitmen untuk selalu memberikan produk yang berkualitas dan inovatif, Avoskin memiliki 3 prinsip: People, Planet dan Profit.

Avoskin memiliki komunitas sendiri yang disebut Komunitas RUBI dan Avoskin bekerja sama dengan socio-brand Torajamelo yang mendukung perkembangan kehidupan perempuan di Mamasa, Lembata dan Adonara.

Dikutip dari laman resmi Avoskin, keuntungan direalisasikan oleh Avoskin melalui sistem perdagangan yang adil. Avoskin bekerja sama dengan banyak mitra dalam mempromosikan produk dan semuanya dipromosikan secara adil sehingga mitra dapat tumbuh bersama perusahaan.

5. BioAqua

Bioaqua menganjurkan penggunaan bahan nabati untuk merawat kulit, yang memiliki formula perawatan kulit kuno yang telah diverifikasi oleh eksperimen ilmiah.

Melalui umpan balik dari berbagai jenis kulit, serta penelitian dan pengembangan serta peningkatan berkelanjutan selama beberapa dekade, mereka menggunakan formula yang matang dan teknologi ekstraksi tumbuhan.

Jajaran lengkap produk perawatan kulit dan makeup Bioaqua memenuhi kebutuhan berbagai jenis kulit. Produk kami untuk perawatan jerawat, penghilang komedo, pengelupasan kulit, masker hidrasi, krim, dan lainnya telah menerima banyak ulasan positif.

Bioaqua memiliki delapan store di tanah air.

Kedelapan Bioaqua Store tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Mulai Mall of Indonesia (MoI) di Jakarta Utara, Mall Artha Gading di Jakarta Utara, Kuningan City di Jakarta Selatan, Mall Ciputra di Jakarta Barat, Supermall Karawaci di Tangerang, Living World Alam Sutera di Tangerang Selatan, Grand Galaxy Park di Bekasi hingga Margo City di Depok.

Bioaqua didirikan sejak 2019, dengan menyajikan tren kecantikan terbaik dan terkini, seperti skincare, make up dan personal care. Sebagai produk lokal dengan teknologi internasional yang diformulasikan untuk kulit orang Asia, Bioaqua memiliki visi untuk dapat terus berpartisipasi dalam memajukan dunia kecantikan, khususnya di Indonesia.

Bioaqua Indonesia merupakan brand kecantikan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki sertifikat Halal International, GMPC (Good Manufacturing Practice of Cosmetic Products) dan ISO (International Organization for Standardization).

6. Npure

Dengan slogan Pure Beauty In Natural Way, N’pure menciptakan produknya dari bahan – bahan alami, no paraben, no alcohol, dan no SLS.

Salah satu produk terbaiknya adalah Marigold Series yang terdiri dari face wash, toner, dan serum khusus mencegah tanda – tanda penuaan dini.

Npure didirikan pada 2017, yang diformulasikan dengan bahan alami terbaik dari Indonesia, dipilih sendiri oleh petani lokal.

Kami BPOM, Halal, Teruji Secara Dermatologis & Bahan Tidak Beracun (Bebas Paraben, Bebas Alkohol, Bebas Minyak Mineral & Bebas SLS). Dalam visi untuk mendorong wanita Indonesia lebih percaya diri dengan memiliki kulit sehat cantik alami, kami ingin berani menyebarkan pesan "Pure Beauty In Natural Way".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News