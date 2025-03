Ini Sosok Arini Subianto, Wanita Terkaya di Indonesia dengan Kekayaan Rp32,8 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Masih dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, menarik untuk menilik prestasi perempuan di Indonesia, yang sukses mencapai titik tertinggi, salah satunya sebagai wanita terkaya di Indonesia.

Jika dunia punya Alice Walton sebagai wanita terkaya, di Indonesia ada nama Arini Subianto yang menempati posisi sebagai wanita terkaya.

Mengutip Forbes, Arini Subianto dan keluarga memiliki kekayaan sebesar US$2 miliar, atau setara dengan Rp32,68 triliun.

Arini berhasil mengumpulkan kekayaan dari berbagai sektor usaha, mulai dari keuangan, agribisnis, energi, sampai bidang kesehatan.

Selain menjadi wanita terkaya di Indonesia, dari kekayaan tersebut juga menempatkan Arini sebagai orang terkaya ke-24 di Indonesia.

Profil Arini Subianto

Menaungi berbagai usaha, Arini Subianto adalah anak dari mendiang pengusaha Benny Subianto, yang merupakan pengusaha batubara ternama yakni PT Persada Capital Investama.

Tak berlatar belakang bisnis yang sekarang dia geluti, Arini merupakan lulusan Bachelor of Fine Arts degree in Fashion Design di Parsons School of Design, Amerika Serikat pada 1994.

Namun, dia kemudian mendapatkan ilmu bisnisnya setelah melanjutkan pendidikan Master of Business Administration di Fordham University Graduate School of Business Administration, AS dan segera kembali ke Indonesia setelah lulus.

Sebelum berkecimpung di dunia usaha, pada 1998 Arini sempat merintis usaha toko aksesoris dan kado di Jakartabersama teman di masa sekolah SMP, Winfred Hutabarat. Usaha ini yang kemudian menjadi cikal bakal toko buku Aksara pada 1998.

Seiring berjalannya waktu, Aksara berubah menjadi toko buku, hingga punya beberapa cabang di mal dan kawasan premium, seperti Cilandak Town Square (Citos), Pacific Place (PP), dan Kemang.

Sayangnya, sejak 2018, toko buku Aksara perlahan menutup seluruh outlet yang ada di pusat perbelanjaan atau mall, antara lain di Cilandak Town Square dan Pacific Place.