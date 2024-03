Daftar 25 Wanita Terkaya di Dunia 2024, Nomor 1 Punya Harta Rp1.574 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Posisi orang terkaya di dunia umumnya diisi oleh para pria. Dalam 10 teratas misalnya, seluruhnya diisi oleh pria.

Namun, di antara orang-orang terkaya di dunia, perempuan mulai mengalami pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan dekade lalu. Menurut Knight Frank Wealth Report 2024, perempuan mewakili sekitar 11% dari Individu dengan Kekayaan Bersih Sangat Tinggi (UHNWI) global.

Meskipun porsinya tidak besar, angka ini menunjukkan pertumbuhan pesat dibandingkan hanya 8% kurang dari satu dekade yang lalu.

Berkaitan dengan wanita-wanita terkaya di dunia, terdapat sekitar 2.640 miliarder pada 2023 dibandingkan dengan 2.668 pada tahun 2022. Pada 2023, 337 di antaranya adalah miliarder wanita, dibandingkan dengan 327 pada 2022.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah miliarder perempuan meningkat pada 2023 dibandingkan dengan penurunan jumlah miliarder secara keseluruhan.

L'Oreal S.A. dan Jindal Steel And Power Ltd. adalah dua perusahaan terkenal yang dimiliki dan dioperasikan oleh wanita terkaya di dunia. Namun, wanita nyatanya bisa meraup kekayaannya dari berbagai lini bisnis.

Berikut ini 25 wanita terkaya di dunia dan bisnis yang membuatnya kaya:

25. Judy Love

Kekayaan Bersih: US$10,1 Miliar

Judy Love memiliki pemberhentian truk dan jaringan toko serba ada Love's Travel Stops & Country Stores. Bersama suaminya Tom Love, Judy mendirikan bisnis ini pada 1964. Judy menjalankan perusahaan tersebut bersama putranya Greg dan Frank. Dengan kekayaan bersih US$10,1 miliar, Judy Love termasuk di antara 25 wanita terkaya di dunia pada 2024.

24. Antonia Ax:son Johnson

Kekayaan Bersih: US$10,2 Miliar

Antonia Ax:son Johnson adalah pendatang baru dalam daftar 25 wanita terkaya di dunia. Antonia memiliki perusahaan konglomerat keluarganya, Axel Johnson Incorporation.

Perusahaan ini memegang 50% saham di Axfood AB, salah satu perusahaan makanan terbesar di Skandinavia, membuat Antonia Ax:son Johnson memiliki kekayaan bersih sekitar US$10,2 miliar.

23. Nancy Walton Laurie

Kekayaan Bersih: US$10,3 Miliar

Nancy Walton Laurie juga merupakan pendatang baru dalam daftar 25 wanita terkaya di dunia. Nancy mewarisi saham di Walmart Inc. dari ayahnya Bud Walton. Nancy Walton Laurie memiliki kekayaan bersih US$10,3 miliar.

22. Melinda French Gates

Kekayaan Bersih: US$11,1 Miliar

Melinda French Gates adalah salah satu filantropis perempuan terkemuka di dunia. Melinda adalah salah satu ketua Bill and Melinda Gates Foundation. Setelah bercerai dari Bill Gates, Melinda menerima sekitar US$5 miliar saham di berbagai perusahaan publik milik Bill. Dengan kekayaan bersih US$11,1 miliar, Melinda French Gates termasuk di antara 25 wanita terkaya di dunia pada 2024.

21. Trudy Cathy White

Kekayaan Bersih: US$11,2 Miliar

Trudy Cathy White mewarisi kepemilikan bisnis di jaringan ayam goreng Chick-fil-A yang didirikan oleh ayahnya Truett Cathy. Trudy menjabat sebagai duta di Chick-fil-A. Trudy Cathy White memiliki kekayaan bersih US$11,2 miliar dan merupakan salah satu wanita terkaya di dunia pada tahun 2024.

20. Kwong Siu-hing

Kekayaan Bersih: US$12,2 Miliar

Kwong Siu-hing memegang saham terbesar di Sun Hung Kai Properties, yang didirikan bersama oleh suaminya Kwok Tak-seng. Kwong adalah ketua Sun Hung Kai Properties dari tahun 2008 hingga 2011. Dengan kekayaan bersih US$12,2 miliar, Kwong Siu-hing termasuk di antara wanita terkaya di dunia pada 2024.

19. Laurene Powell Jobs

Kekayaan Bersih: US$12,9 Miliar

Laurene Powell Jobs memiliki saham di Apple Inc. dan mewarisi kekayaan perusahaan tersebut dari mendiang suaminya Steven Jobs. Powell Jobs adalah pemilik The Atlantic dan telah berinvestasi di berbagai media seperti Axios, ProPublica, dan The Athletic. Laurene Powell Jobs memiliki kekayaan bersih US$12,9 miliar.

18. Christy Walton

Kekayaan Bersih: US$13,8 Miliar

Christy Walton menikah dengan John Walton yang merupakan salah satu keluarga pemilik Walmart Inc. Christy mewarisi lebih dari seperenam harta suaminya setelah kematiannya pada 2005. Christy Walton memiliki kekayaan bersih sekitar US$13,8 miliar.

17. Charlene de Carvalho-Heineken

Kekayaan Bersih: US$14 Miliar

Charlene de Carvalho-Heineken adalah salah satu wanita terkaya di dunia pada 2024, berkat 24% sahamnya di raksasa bir Heineken. Carvalho-Heineken mewarisi saham di perusahaan bir dari ayahnya Freddy Heineken. Charlene de Carvalho-Heineken juga merupakan bagian dari dewan direksi Heineken.

16. Beate Heister

Kekayaan Bersih: US$15,9 Miliar

Beate Heister memiliki kekayaan dalam bisnis ritel Aldi keluarganya. Beate Heister memiliki kekayaan bersih US$15,9 miliar dan termasuk di antara 25 wanita terkaya di dunia pada 2024.

