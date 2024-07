Ini Dia 10 Kebiasaan Sederhana Para Jutawan Menurut Survei Dave Ramsey

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Menjadi seorang jutawan atau miliarder sukses tak bisa diraih dalam semalam.

Perlu ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang membuka jalan menuju kesuksesan, yang mempengaruhi bagaimana orang sukses bisa membuat pilihan yang cerdas dan konsisten dari waktu ke waktu.

Dalam sebuah studi yang dilakukan Ramsey Solutions, milik Dave Ramsey, yang mensurvei 10.000 jutawan (dalam dolar AS), mengungkap wawasan mengejutkan tentang bagaimana manusia biasa membangun kekayaan. Penelitian ini dikenal sebagai The National Study of Millionaires.

Berdasarkan survei tersebut, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sudah diterapkan dalam jangka panjang untuk membantu para jutawan mendulang kesuksesannya, seperti berikut ini:

1. Rajin membaca

Para jutawan selalu memprioritaskan waktu mereka untuk terus belajar, salah satu caranya dengan rajin membaca. Mereka lebih menyukai buku-buku tentang kepemimpinan, pengembangan pribadi, dan biografi dibandingkan tren hiburan sesaat.

Kebiasaan ini mencerminkan komitmen mereka terhadap pengembangan diri dan perolehan ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan finansial dan pribadi.

Bagi yang ingin meniru kebiasaan ini, pertimbangkan untuk memulai dengan buku klasik seperti “Think and Grow Rich” oleh Napoleon Hill, “Rich Dad Poor Dad” oleh Robert Kiyosaki, atau “The Millionaire Next Door” oleh Thomas J. Stanley dan William D. Danko .

Buku-buku ini menunjukkan wawasan berharga mengenai pola pikir dan strategi membangun kekayaan yang telah teruji oleh waktu.

2. Tak suka menghamburkan uang

Kemampuan untuk menunda menghamburkan uang untuk kesenangan sesaat agar bisa medulang keuntungan jangka panjang adalah landasan perilaku para jutawan.

Para jutawan sering kali memilih rumah yang sederhana, mobil bekas yang masih bagus dan dapat diandalkan, dan pakaian praktis daripada menggunakan barang-barang mewah.

Dengan secara konsisten memilih kesehatan finansial jangka panjang dibandingkan kesenangan jangka pendek, mereka mempersiapkan diri untuk kesuksesan di masa depan.

Mempraktikkan penundaan kepuasan bisa dilakukan dengan tak sering-sering ganti ponsel, pilih untuk memasak di rumah daripada beli makan di luar, atau berinvestasi di tabungan pensiun alih-alih menghabiskan uang untuk liburan mewah.

3. Cerdas dan bijak berjejaring

Para jutawan cenderung mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang berpikiran sama dan memiliki nilai-nilai yang sama, yaitu kerja keras, tanggung jawab tinggi terkait keuangan, dan tak henti melakukan perbaikan.

Mereka sering mencari mentor dan bergabung dengan kelompok orang sukses untuk belajar dan mencari inspirasi dari orang lain yang memiliki jalur serupa.

Untuk menerapkan prinsip ini, pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok jaringan bisnis lokal, menghadiri lokakarya keuangan, atau mencari mentor di bidang yang diminati.

Membangun hubungan dengan individu yang paham finansial dapat memberikan motivasi, akuntabilitas, dan wawasan berharga dalam perjalanan membangun kekayaan.

4. Menjauhi utang

Bertentangan dengan anggapan umum, sebagian besar jutawan enggan berutang. Mereka memandang utang sebagai penghalang untuk mengumpulkan kekayaan.

Daripada mengandalkan kredit, mereka lebih memilih untuk menabung jika ingin melakukan pembelian dan membayar tunai bila memungkinkan. Pendekatan ini meluas ke pengeluaran-pengeluaran besar seperti pembelian mobil dan bahkan rumah.

Dengan menghindari pembayaran berbunga dan tekanan yang terkait dengan utang, para jutawan menyisihkan lebih banyak pendapatan mereka untuk menabung dan berinvestasi.

Untuk menerapkan kebiasaan ini, fokuslah untuk melunasi utang yang ada, dimulai dari utang konsumen yang berbunga tinggi. Kemudian, berkomitmenlah untuk menabung untuk melakukan pembelian daripada menggunakan kredit, dan pertimbangkan harga pokok barang saat memperhitungkan bunga dari waktu ke waktu.

5. Membuat anggaran yang konsisten

Membuqt anggaran adalah praktik mendasar bagi para jutawan, berapa pun kekayaan bersih mereka.

Mereka memandang anggaran sebagai peta jalan untuk mencapai tujuan keuangan mereka, membantu mereka melacak pendapatan, pengeluaran, dan kemajuan menuju tujuan mereka.

Kebiasaan ini memastikan bahwa setiap lembar uang yang mereka keluarkan memiliki tujuan dan mencegah pengeluaran yang tidak perlu.

Untuk menerapkan penganggaran yang efektif, mulailah dengan melacak pengeluaran bulanan untuk memahami pola pengeluaran Anda.

Kemudian, buat kategori untuk pengeluaran penting, tabungan, dan pengeluaran tambahan. Tinjau dan sesuaikan anggaran secara berkala, dan pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi atau spreadsheet penganggaran untuk menyederhanakan prosesnya.